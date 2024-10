A Quiet Place: The Road Ahead è il tentativo degli italiani Stormind Games di tradurre quell'idea in un videogioco . Più precisamente in un horror stealth in prima persona in cui, guarda un po', ogni rumore conta.

L'idea dietro alla serie A Quiet Place è davvero semplice : dei mostri ciechi, ma dall'udito finissimo, cacciano gli umani individuandone i rumori. Da questa trovata sono nati dei film lenti e tesissimi, davanti ai quali lo spettatore sta costantemente con il fiato sospeso, facendo caso a ogni singolo suono (a volte non solo interno al film, come capirete se siete andati al cinema a vederne uno).

Dettro tra noi la storia non è granché e si limita a fare il suo, senza avere in realtà molto da aggiungere a quanto si è visto sul grande schermo. Meglio evitare anticipazioni, comunque. Ciò che possiamo dirvi è che ci si muove davvero lentamente per tutto il tempo . No, davvero: si passa la maggior parte dell'avventura accucciati, andando alla velocità minima possibile, perché le creature sono davvero sensibilissime. Usando un controller ciò significa dover gestire la pressione sullo stick analogico di sinistra per non prendere troppa velocità. Giocando con mouse e tastiera, invece, il tutto si fa più semplice, perché la rotellina del mouse può essere impiegata per stabilire la velocità di movimento. Abbiamo provato entrambi i sistemi di controllo e a loro modo funzionano entrambi, anche se con il controller si crea maggiore tensione. Ovviamente siamo morti più spesso con quest'ultimo. Poco male.

Se vogliamo il gioco è tutto qui e non poteva essere altrimenti. Si tratta quindi di un'esperienza incentrata essenzialmente sul non fare rumore per evitare di essere uccisi, dove i nemici sono delle lattine di birra pericolosamente gettate a terra, dei vetri rotti o, più semplicemente, delle pozzanghere. Alex, la protagonista, e gli altri personaggi che fanno parte del cast, devono semplicemente provare a sopravvivere in condizioni estreme.

Strumenti

Comunque sia sappiate che dovrete riuscire a muovervi molto lentamente per circa 8-9 ore, questo il tempo che abbiamo impiegato per finirlo. Del resto come poteva essere altrimenti? L'essenza della serie è questa, quindi preparatevi perché ogni passo conta e l'abilità più importante che dovrete sviluppare è quella di capire dove camminare e dove no, perché un bel tappeto di foglie autunnali può essere fatale. Sbrigarsi? Controproducente, visto che porta a morte certa (anche se potrebbe rappresentare una sfida notevole per gli speedrunner). In questo senso gli alieni sono davvero reattivi, elemento che contribuisce non poco a far crescere la tensione.

Ci sono comunque degli strumenti che possono essere usati per semplificarci la vita, come il fonometro costruito da Alex, che rileva il rumore circostante, facendoci capire il nostro margine di rumorosità, e mostra la posizione delle creature. Ad esempio, in caso di pioggia, possiamo muoverci più velocemente (non capita spesso nel corso dell'avventura). Abbiamo anche la classica torcia elettrica, quantomai utile per illuminare le zone buie e vedere se il percorso è sgombro. Alex di suo può impugnare uno strumento alla volta, scelta che rende strategico decidere cosa usare in un dato momento, ma che a volte può rivelarsi fatale (si muore spesso, se non lo avete capito).

La torcia elettrica è vitale in alcuni momenti

In alcune missioni le creature sono ben visibili e girano per la mappa indisturbate (solo la loro presenza crea una certa inquietudine, va detto). Nel caso si trovi la sfida troppo ardua, si può abbassare il livello di difficoltà, anche se a cambiare sembra essere soprattutto il numero di colpi che Alex può ricevere prima di morire. Le creature di loro rimangono vigili e spietate, quindi non aspettatevi di poter correre solo perché avete selezionato il livello facile.