MechWarrior 5: Clans e A Quiet Place: The Road Ahead supportano NVIDIA DLSS 3

NVIDIA ha annunciato che MechWarrior 5: Clans e A Quiet Place: The Road Ahead supportano DLSS 3, ma come scopriremo fra poco non si tratta degli unici giochi in arrivo compatibili con questa tecnologia.

Disponibile a partire dal 17 ottobre, senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass, MechWarrior 5: Clans ci metterà al comando di un giovane pilota alle prese con un feroce conflitto che lo vedrà impegnato in prima linea, a bordo del suo potente mech insieme ai compagni di accademia.

Mosso dal potente ed esigente Unreal Engine 5, il nuovo episodio della serie sviluppata da Piranha Games trae senz'altro vantaggio dalle tecnologie NVIDIA come Reflex e DLSS 3, che include in questo caso anche Super Resolution e Frame Generation per un sostanziale miglioramento delle prestazioni.

Sempre il 17 ottobre farà il proprio debutto A Quiet Place: The Road Ahead, avventura single player ambientata nell'universo cinematografico di A Quiet Place e realizzata dal team italiano Stormind Games. Il gioco supporterà dal day one DLSS 3 e DLAA, garantendo dunque qualità visiva e fluidità su di un'ampia gamma di configurazioni.