Warhammer 40,000: Dawn of War Definitive Edition e altri 6 nuovi titoli arrivano su GeForce NOW

GeForce NOW si arricchisce di un altro nome leggendario: Warhammer 40,000: Dawn of War Definitive Edition debutta questa settimana sulla piattaforma, portando con sé quattro campagne epiche, nove eserciti giocabili e una veste grafica rimasterizzata in 4K. I giocatori potranno guidare Space Marine, Orki, Eldar e altre fazioni in battaglie in tempo reale ricche di strategia, sfruttando un'interfaccia migliorata e una visuale più raffinata, il tutto senza installazioni o download, grazie alla potenza del cloud.
Ritorno alla magia oscura con Heretic + Hexen
A sorpresa, Microsoft e Nightdive Studios riportano alla luce i cult fantasy Heretic + Hexen, ora disponibili in versione definitiva su GeForce NOW. La raccolta include i capitoli originali e due episodi inediti, per un totale di oltre 110 mappe e 120 arene multiplayer, con grafica fino a 4K e 120 fps, controlli moderni e supporto per modalità online e split-screen. Un'occasione per rivivere o scoprire due pietre miliari degli sparatutto dark fantasy, ora accessibili su quasi ogni dispositivo grazie allo streaming NVIDIA.
Il popolare World of Tanks celebra il suo 15° anniversario con eventi, bonus e premi fino al 31 agosto. I giocatori possono ottenere ricompense giornaliere, partecipare a modalità a tempo limitato, sbloccare un capitolo speciale del Battle Pass e ricevere drop esclusivi su Twitch. GeForce NOW garantisce un accesso immediato e fluido all'azione, anche su hardware meno potente, per non perdere nemmeno un colpo durante i festeggiamenti.
Altri titoli in arrivo questa settimana
Oltre ai grandi annunci, la libreria cloud di GeForce NOW accoglie altri giochi, portando il catalogo a oltre 2.300 titoli supportati. Tra le novità:
- Honkai Star Rail - Versione 3.5 "Before Their Deaths" con nuovi personaggi e ambientazioni
- Echoes of the End (Steam)
- 9 Kings (Xbox, PC Game Pass)
- Supraworld (Steam)
- Crash Bandicoot 4: It's About Time (Steam e Battle.net)
- Guntouchables (Steam)
Con questi ingressi, GeForce NOW si prepara anche alla sua presenza a Gamescom 2025, al via il 20 agosto, promettendo ulteriori aggiornamenti e sorprese nei prossimi GFN Thursday.