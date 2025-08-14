0

Warhammer 40,000: Dawn of War Definitive Edition e altri 6 nuovi titoli arrivano su GeForce NOW

Sette nuovi titoli in arrivo sul cloud gaming di NVIDIA, inclusi Heretic + Hexen e contenuti speciali per il 15° anniversario di World of Tanks.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   14/08/2025
Warhammer 40,000: Dawn of War Definitive Edition

GeForce NOW si arricchisce di un altro nome leggendario: Warhammer 40,000: Dawn of War Definitive Edition debutta questa settimana sulla piattaforma, portando con sé quattro campagne epiche, nove eserciti giocabili e una veste grafica rimasterizzata in 4K. I giocatori potranno guidare Space Marine, Orki, Eldar e altre fazioni in battaglie in tempo reale ricche di strategia, sfruttando un'interfaccia migliorata e una visuale più raffinata, il tutto senza installazioni o download, grazie alla potenza del cloud.

Ritorno alla magia oscura con Heretic + Hexen

A sorpresa, Microsoft e Nightdive Studios riportano alla luce i cult fantasy Heretic + Hexen, ora disponibili in versione definitiva su GeForce NOW. La raccolta include i capitoli originali e due episodi inediti, per un totale di oltre 110 mappe e 120 arene multiplayer, con grafica fino a 4K e 120 fps, controlli moderni e supporto per modalità online e split-screen. Un'occasione per rivivere o scoprire due pietre miliari degli sparatutto dark fantasy, ora accessibili su quasi ogni dispositivo grazie allo streaming NVIDIA.

Annunciata la remaster Heretic + Hexen per PlayStation, Xbox, Switch, PC e Game Pass, è già disponibile Annunciata la remaster Heretic + Hexen per PlayStation, Xbox, Switch, PC e Game Pass, è già disponibile

Il popolare World of Tanks celebra il suo 15° anniversario con eventi, bonus e premi fino al 31 agosto. I giocatori possono ottenere ricompense giornaliere, partecipare a modalità a tempo limitato, sbloccare un capitolo speciale del Battle Pass e ricevere drop esclusivi su Twitch. GeForce NOW garantisce un accesso immediato e fluido all'azione, anche su hardware meno potente, per non perdere nemmeno un colpo durante i festeggiamenti.

Altri titoli in arrivo questa settimana

Oltre ai grandi annunci, la libreria cloud di GeForce NOW accoglie altri giochi, portando il catalogo a oltre 2.300 titoli supportati. Tra le novità:

  • Honkai Star Rail - Versione 3.5 "Before Their Deaths" con nuovi personaggi e ambientazioni
  • Echoes of the End (Steam)
  • 9 Kings (Xbox, PC Game Pass)
  • Supraworld (Steam)
  • Crash Bandicoot 4: It's About Time (Steam e Battle.net)
  • Guntouchables (Steam)

Con questi ingressi, GeForce NOW si prepara anche alla sua presenza a Gamescom 2025, al via il 20 agosto, promettendo ulteriori aggiornamenti e sorprese nei prossimi GFN Thursday.

