Warhammer 40,000: Dawn of War Definitive Edition e altri 6 nuovi titoli arrivano su GeForce NOW

GeForce NOW si arricchisce di un altro nome leggendario: Warhammer 40,000: Dawn of War Definitive Edition debutta questa settimana sulla piattaforma, portando con sé quattro campagne epiche, nove eserciti giocabili e una veste grafica rimasterizzata in 4K . I giocatori potranno guidare Space Marine, Orki, Eldar e altre fazioni in battaglie in tempo reale ricche di strategia, sfruttando un'interfaccia migliorata e una visuale più raffinata, il tutto senza installazioni o download, grazie alla potenza del cloud.

Ritorno alla magia oscura con Heretic + Hexen

A sorpresa, Microsoft e Nightdive Studios riportano alla luce i cult fantasy Heretic + Hexen, ora disponibili in versione definitiva su GeForce NOW. La raccolta include i capitoli originali e due episodi inediti, per un totale di oltre 110 mappe e 120 arene multiplayer, con grafica fino a 4K e 120 fps, controlli moderni e supporto per modalità online e split-screen. Un'occasione per rivivere o scoprire due pietre miliari degli sparatutto dark fantasy, ora accessibili su quasi ogni dispositivo grazie allo streaming NVIDIA.

Il popolare World of Tanks celebra il suo 15° anniversario con eventi, bonus e premi fino al 31 agosto. I giocatori possono ottenere ricompense giornaliere, partecipare a modalità a tempo limitato, sbloccare un capitolo speciale del Battle Pass e ricevere drop esclusivi su Twitch. GeForce NOW garantisce un accesso immediato e fluido all'azione, anche su hardware meno potente, per non perdere nemmeno un colpo durante i festeggiamenti.