NVIDIA vuole rilanciare vecchie GPU usando nuove tecnologie per contenere i prezzi

Il tema dei prezzi elevati delle schede video e della disponibilità limitata di hardware per il gaming è tornato al centro del dibattito durante il CES 2026. Nel corso di una sessione di domande e risposte pubblica, l'amministratore delegato di NVIDIA, Jensen Huang, è intervenuto su alcuni dei nodi più discussi del mercato attuale, offrendo indicazioni che vanno oltre l'immediato.

Da un lato si è parlato della possibilità di riportare in produzione GPU di generazioni precedenti per alleviare le tensioni sull'offerta. Dall'altro, l'attenzione si è spostata sul futuro della grafica, con un messaggio chiaro: il Neural Rendering è destinato a diventare il pilastro dell'evoluzione visiva nei videogiochi. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio che cosa ha detto.