I PC entry level da meno di 500 euro spariranno, secondo gli analisti, la colpa è sempre dell'IA

Secondo un nuovo rapporto della compagnia di analisi Gartner, il segmento dei PC entry level, quelli sotto i 500 euro, è destinato a scomparire entro i prossimi due anni. L'analisi sullo stato del mercato evidenzia come il continuo aumento globale dei prezzi delle memorie non inciderà soltanto sulle vendite attuali, ma avrà ripercussioni anche negli anni successivi. Insomma, la colpa è delle IA e della loro fame di risorse, che sta portando a una contrazione del mercato tecnologico di livello consumer.