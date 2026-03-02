La data di uscita di Starfield su PS5 è stata scoperta in anticipo

In caso non lo conosciate, billbil-kun è un noto leaker che da anni condivide informazioni corrette sul mondo videoludico e tecnologico. Quanto da lui riferito rimane un rumor, non informazioni ufficiali, ma si tratta dei rumor più affidabili a nostra disposizione.

La data di uscita di Starfield e le edizioni in arrivo

Secondo billbil-kun, la data di uscita di Starfield su PS5 è fissata per il 7 aprile 2026. Le prenotazioni inizieranno invece tra la sera del 17 marzo e il mattino del 18 marzo. Non è però detto che l'annuncio ufficiale non avvenga prima.

Inoltre, la fonte ha indicato quali sono le edizioni a cui avremo accesso. Starfield sarà pubblicato anche in versione fisica e non solo digitale e in Europa i prezzi saranno i seguenti:

Edizione Standard - 49,99€

Edizione Premium - 69,99€

Purtroppo il leaker afferma di non sapere cosa sarà incluso nell'Edizione Premium, ma può confermare che non ci sarà un accesso anticipato per chi la compra. Ripetiamo che quanto riportato è da considerarsi un rumor per ora, sebbene venga da una fonte più che credibile.

Diteci, vi interessa Starfield su PS5? Segnaliamo infine che c'è chi pensa che Starfield sarebbe considerato un capolavoro se a svilupparlo fosse stato un altro team.