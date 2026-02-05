La data di uscita di Starfield su PS5 spunta online tramite un distributore di videogiochi

Come sempre, ricordiamo che quanto indicato è da considerarsi un rumor e nulla più. Non si tratta di informazioni ufficiali ed è sempre possibile che il report sia sbagliato oppure che i piani di Bethesda e Microsoft cambino nel corso del prossimo paio di mesi.

L'esatta data di uscita di Starfield su PS5 secondo il leak

PPE afferma di aver ottenuto dei documenti interni di un distributore di videogiochi, i quali indicano che la data di uscita di Starfield su PlayStation 5 è fissata precisamente per il 7 aprile 2026.

La testata polacca non ha conferme a riguardo, ma pare credibile che l'arrivo del gioco sulla console di Sony (ricordiamo che al momento è disponibile solo su PC e Xbox Series X | S) sia previsto in contemporanea alla pubblicazione della versione "2.0" di Starfield.

Come detto, per ora è solo un rumor, ma bisogna ricordare che PPE ha più volte pubblicato report corretti per quanto riguarda le versioni fisiche di videogiochi in arrivo. In ogni caso, se tutto ciò fosse vero, possiamo aspettarci un annuncio da parte di Microsoft tra non troppo tempo (a meno che opti per una pubblicazione a sorpresa a inizio aprile).

