L’app Gemini di Google ha raggiunto ben 750 milioni di utenti mensili

Secondo i risultati finanziari del quarto trimestre del 2025, l'app Gemini di Google ha superato i 750 milioni di utenti attivi mensili . Questo traguardo è frutto di una rapida diffusione: molti utenti hanno apprezzato questo modello e le sue funzionalità, che gli hanno permesso di assumere un ruolo sempre più rilevante nel settore dell'intelligenza artificiale, accanto a ChatGPT.

Una crescita rapida

Secondo quanto riportato, nel trimestre precedente sono stati registrati 650 milioni di utenti attivi mensili, quindi la crescita si è verificata in breve tempo. Meta AI, ad esempio, ha riportato quasi 500 milioni di utenti attivi al mese, mentre ChatGPT continua a dominare con ben 810 milioni. A contribuire è stato sicuramente Gemini 3, il modello più avanzato, in grado di offrire non solo risposte più convincenti, ma anche una comprensione contestuale più profonda, capacità di generare testi creativi e coerenti, gestione di conversazioni più naturali e altro ancora.

Gemini

A confermarlo è stato il CEO Sundar Pichai, il quale ha sottolineato che continueranno ad esserci investimenti e iterazioni che contribuiranno ulteriormente alla diffusione di Gemini 3. "Ci stiamo concentrando su un livello gratuito e sugli abbonamenti, e stiamo registrando una forte crescita", ha detto il direttore commerciale di Google, Philipp Schindler, durante la conferenza con gli investitori.