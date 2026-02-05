L’app Gemini di Google ha raggiunto ben 750 milioni di utenti mensili

Secondo i risultati finanziari del quarto trimestre del 2025, l'app Gemini di Google ha superato i 750 milioni di utenti attivi mensili. Questo traguardo è frutto di una rapida diffusione: molti utenti hanno apprezzato questo modello e le sue funzionalità, che gli hanno permesso di assumere un ruolo sempre più rilevante nel settore dell'intelligenza artificiale, accanto a ChatGPT.
Una crescita rapida
Secondo quanto riportato, nel trimestre precedente sono stati registrati 650 milioni di utenti attivi mensili, quindi la crescita si è verificata in breve tempo. Meta AI, ad esempio, ha riportato quasi 500 milioni di utenti attivi al mese, mentre ChatGPT continua a dominare con ben 810 milioni. A contribuire è stato sicuramente Gemini 3, il modello più avanzato, in grado di offrire non solo risposte più convincenti, ma anche una comprensione contestuale più profonda, capacità di generare testi creativi e coerenti, gestione di conversazioni più naturali e altro ancora.
A confermarlo è stato il CEO Sundar Pichai, il quale ha sottolineato che continueranno ad esserci investimenti e iterazioni che contribuiranno ulteriormente alla diffusione di Gemini 3. "Ci stiamo concentrando su un livello gratuito e sugli abbonamenti, e stiamo registrando una forte crescita", ha detto il direttore commerciale di Google, Philipp Schindler, durante la conferenza con gli investitori.
Nuovi traguardi
Questa crescita arriva in un momento in cui Alphabet ha superato per la prima volta i 400 miliardi di dollari di ricavi annuali, un risultato che riflette la forte espansione di Google e in particolare della sua divisione dedicata all'intelligenza artificiale. Da non dimenticare, inoltre, che l'azienda sta rafforzando anche l'infrastruttura hardware, grazie al nuovo chip Ironwood, pensato per competere direttamente con NVIDIA.
"Il lancio di Gemini 3 è stato una tappa fondamentale, e abbiamo un grande slancio. I nostri modelli proprietari, come Gemini, elaborano ora oltre 10 miliardi di token al minuto tramite l'API diretta utilizzata dai nostri clienti, e l'app Gemini è cresciuta fino a superare 750 milioni di utenti attivi mensili. Anche Search ha registrato un utilizzo mai visto prima, con l'IA che continua a guidare una fase di espansione", ha detto Pichai.