Google Maps diventa ancora più funzionale: domande complesse a Gemini e nuova navigazione immersiva

L'integrazione di Gemini in Maps è al centro dell'attenzione da diverse settimane. In precedenza vi abbiamo parlato di nuovi strumenti per la navigazione a piedi e in bicicletta, nonché della funzione "Suggerisci una modifica" basata sull'assistente IA. Ebbene, Google ha ufficialmente annunciato l'arrivo di un'ulteriore funzionalità chiamata "Ask Maps" (Chiedi a Maps), in grado di rispondere a domande complesse con risposte estremamente dettagliate e personalizzate. Inoltre, la Navigazione Immersiva è attualmente in fase di distribuzione, ma solo negli Stati Uniti (per ora). Vediamo di seguito tutti i dettagli e le varie novità.

Come funziona "Ask Maps"

Grazie a Gemini è possibile fare domande particolarmente complesse, includendo tutti i dettagli possibili e immaginabili, e l'assistente fornirà una risposta dettagliata. Un esempio riportato dal product manager di Google è: "Ho alcuni amici che vengono da Midtown East per incontrarmi dopo il lavoro. Puoi trovarci un posto tra l'ufficio e Midtown East che sia vegetariano, abbia un'atmosfera accogliente e un tavolo per quattro alle sette di stasera?"

Successivamente, Gemini fornirà diverse opzioni, analizzerà le recensioni e le foto inviate dagli utenti e sceglierà eventuali location con cui avete già interagito in passato. In caso di riscontro positivo, Maps potrà direttamente prenotare al vostro posto.

Secondo quanto riportato, le risposte fornite si basano esclusivamente sui dati di Google Maps, quindi non su informazioni provenienti da altre app come Gmail o Google. Sfortunatamente dovremo attendere ancora un po': la funzione è attualmente disponibile negli Stati Uniti e in India su dispositivi Android e iOS, con supporto desktop previsto in futuro. Vi aggiorneremo non appena sarà disponibile anche in Italia.