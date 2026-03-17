The Elder Scrolls 6 ha imparato qualcosa da Starfield, spiega Todd Howard

Nel corso di un'intervista con IGN, Todd Howard ha spiegato che The Elder Scrolls 6 ha imparato qualcosa da Starfield e si tratta di una lezione importante ai fini dello sviluppo del nuovo capitolo della serie RPG fantasy.

"L'elemento principale riguarda la tecnologia, dato che stiamo passando al Creation Engine 3", ha detto Howard. "Ancora una volta, il team ha fatto un lavoro davvero incredibile non solo nel portare avanti il motore grafico in sé, ma anche nel modo in cui è stato integrato nel nostro ciclo di sviluppo."

"In questa maniera non percepisci ciò che facciamo giorno per giorno, ad esempio quando il gioco smette di funzionare. Ci troviamo quindi in una posizione fortunata, perché le build di The Elder Scrolls 6 funzionano in modo piuttosto stabile ogni giorno."

"Beh, magari non proprio ogni giorno", si è affrettato a correggersi Todd Howard. "Tuttavia con questo progetto abbiamo avuto più giorni che mai in cui la build risulta essere stabile, contiene nuovi elementi ed è possibile giocarci."