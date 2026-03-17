Absolum arriva su Xbox Series X|S, anche su Game Pass: data di uscita annunciata in trailer

Uscito originariamente il 9 ottobre 2025 sulle altre piattaforme, Absolum ha raggiunto già un notevole traguardo di vendite con oltre 500.000 copie vendute, e rappresenta uno dei titoli indie più interessanti di questi mesi.

Il gioco, in effetti, era presente all'interno dell'annuncio sui giochi in arrivo su Game Pass nella seconda parte di marzo 2026, e si tratta di un arrivo piuttosto a sorpresa, considerando che gli sviluppatori fino a poco tempo fa avevano riferito di non avere ancora in programma la versione Xbox del titolo già presente su PC, PlayStation e Nintendo Switch, sebbene questa non fosse esclusa.

Dotemu ha annunciato l'arrivo di Absolum per Xbox Series X|S , anche direttamente nel catalogo di Game Pass, con la data di uscita fissata per il 25 marzo e un trailer di presentazione dedicato a questa nuova versione.

Un action d'altri tempi, ma anche no

Si tratta di un action RPG che riprende un po' la meccanica tipica dei picchiaduro a scorrimento in 2D, adottando tale impostazione grafica che guarda un po' ai classici del passato, in particolare a titoli come Guardian Heroes.

A tale dinamica aggiunge però elementi da gioco di ruolo e un sistema di progressione in stile roguelite, che dunque consente di evolvere il personaggio attraverso vari tentativi e diverse strade da seguire che possono variare di volta in volta.

"La magia è stata bandita, ma la resistenza si sta sollevando su Xbox! Sfida il Re del Sole Azra e il suo spietato Ordine Cremisi. Padroneggia le arti del combattimento, sblocca potenti abilità magiche e unisciti agli amici in modalità cooperativa per riportare la magia nel mondo di Talamh", si legge nell'introduzione ufficiale da parte di DotEmu.

"Absolum fonde combattimenti corpo a corpo in stile arcade con incantesimi, contrattacchi e abilità potenziabili. Scegli tra quattro combattenti unici e potenti e intraprendi una grande missione ad alto rischio attraverso livelli splendidamente realizzati a mano".