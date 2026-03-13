Absolum per PS5 e Nintendo Switch è in sconto su Amazon con la Festa delle Offerte di Primavera

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon continua e propone nuovi sconti su tantissimi prodotti, inclusi prodotti legati al gaming e videogiochi. Tra gli sconti attivi segnaliamo il beat 'em up Absolum , ora proposto in versione fisica per PS5 e Nintendo Switch, con uno sconto fino al 16%. Se siete interessati potrete raggiungere la pagine dell'offerta a questo indirizzo o cliccando sul box qui sotto. Nel momento in cui scriviamo il titolo viene proposto a 34,39 euro su PS5 e a 28,83 euro su Nintendo Switch . Parliamo del prezzo più basso registrato da entrambe le versioni negli ultimi mesi. Segnaliamo che la versione fisica del gioco include la soudtrack originale in formato digitale.

Cos'è Absolum?

Absolum ci catapulta a Talamh, un mondo dark fantasy che fa da sfondo alla storia di ribellione di di quattro eroi contro il tirannico Sun King Azra, che ha soggiogato la magia e imposto il suo dominio attraverso l'Ordine Cremisi.

Il gameplay mescola combattimenti a scorrimento laterale con elementi roguelite: ogni run è diversa grazie a livelli generati proceduralmente, missioni secondarie e percorsi ramificati, Rituali che modificano le abilità, e Ispirazioni sbloccabili dopo i boss. Gli utenti possono vestire i panni dei quattro eroi prinicipali, ognuno caratterizzato da abilità e poteri unici. Oltre che in solitaria, è possibile affrotnare il gioco con un amico grazie alla co-op locale e online a due giocatori.