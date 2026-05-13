Absolum ha ricevuto una patch che introduce il cross-play per tutte le piattaforme

Il passo successivo nei desideri degli utenti era il supporto al cross-play completo, e questo è infine arrivato con la nuova patch pubblicata nelle ore scorse, che di fato riunisce tutta la community insieme per le sessioni multiplayer .

Absolum è uscito infine anche su Xbox, comparso a sorpresa direttamente nel catalogo di Game Pass a marzo senza nemmeno essere stato annunciato in precedenza, e con questo lancio ha di fatto completato il passaggio a multipiattaforma completo.

DotEmu ha aggiornato nelle ore scorse Absolum , introducendo anche il supporto per il cross-play su tutte le piattaforme , e di fatto riunendo l'intera community del gioco su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Riunione di ribelli

"Sappiamo che i nostri ribelli stavano aspettando questo momento, quindi è con piacere che vi informiamo che da oggi su Absolum potrete combattere uniti per il futuro di Talamh grazie al supporto completo per il multigiocatore multipiattaforma!" Ha scritto il team nel messaggio di presentazione dell'aggiornamento.



"Trattandosi di un picchiaduro cooperativo multigiocatore, ci sono molti aspetti da tenere in considerazione e, dopo il recente arrivo dei ribelli su Xbox, i maghi del codice di Guard Crush hanno coordinato ogni dettaglio per farvi giocare tutti insieme", ha riferito DotEmu, annunciando dunque l'avvio del cross-play completo.

"I fuochi della ribellione bruciano su tutti i fronti e abbiamo sentito il vostro richiamo. Sebbene il supporto multipiattaforma fosse in programma sin dall'uscita del gioco, abbiamo continuato a perfezionarlo e a metterlo a punto per essere sicuri di riuscire a integrare tutte le piattaforme".

Gli sviluppatori esortano dunque tutti i "ribelli" a unirsi ai compagni su qualsiasi piattaforma e prendere parte alla battaglia, invitando anche a condividere immagini e momenti preferiti del gioco in cooperativa attraverso i social.

Nei giorni scorsi abbiamo visto che Absolum arriverà su Nintendo Switch 2 anche in edizione fisica.