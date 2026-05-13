Nihon Falcom, conti in forte crescita: il remake di Trails in the Sky 1st Chapter traina i ricavi

Nihon Falcom ha pubblicato i risultati finanziari consolidati del primo semestre dell'esercizio fiscale in corso, che chiuderà a fine settembre 2026. I dati mostrano una crescita significativa su tutti i principali indicatori rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: i ricavi sono aumentati del 153,9% e l'utile operativo di un mostruoso 1.227,4% .

Trails traina

A fare la differenza sono state le vendite internazionali dei suoi giochi. In questo segmento le vendite sono cresciute del 194,8% anno su anno, trainate dal successo di Trails in the Sky 1st Chapter.

Il titolo, uscito simultaneamente in tutto il mondo nel settembre scorso, è un remake in 3D del primo capitolo della serie Trails e ha ottenuto risultati eccellenti sia sul piano della critica che su quello commerciale, diventando il gioco di Nihon Falcom con le migliori performance di sempre su Steam.

Visti i risultati, la compagnia ha rivisto sensibilmente al rialzo le proprie previsioni per l'intero anno fiscale. In origine le stime erano state formulate con cautela, in parte per la difficoltà di anticipare l'andamento commerciale di Kyoto Xanadu, in uscita il 16 luglio. Le nuove stime parlano di un aumento del 38,4% dei ricavi e del 69,2% dell'utile operativo rispetto alle stime precedenti, anch'esse attribuite al prolungato successo di Trails in the Sky 1st Chapter.

Sul fronte delle prossime uscite, oltre a Kyoto Xanadu, Nihon Falcom prevede di pubblicare Trails in the Sky 2nd Chapter nella seconda metà dell'esercizio, con il lancio mondiale fissato per il 17 settembre su PC, PlayStation 5 e Nintendo Switch.