Trails in the Sky 1st Chapter aggiunge la visuale in prima persona e modalità grafiche per Switch 2 con una patch

Falcom ha svelato l'aggiornamento 1.05 di Trails in the Sky 1st Chapter che aggiunge alcune novità interessanti per tutte le versioni del remake e in particolar modo per quella Nintendo Switch 2.
L'update è già disponibile su PC e PS5 e introduce un'inedita modalità con visuale in prima persona, accessibile in qualsiasi momento fuori dalle battaglie premendo R1+L2 / RB + LT o Insert giocando da tastiera. Una volta attivata è anche possibile nascondere l'interfaccia di gioco pigiando R1 + R2 / RB + RT o la lettera X da tastiera. Oltre a queste funzionalità, è stata aggiunta un'opzione per regolare la velocità dei testi e sono stati corretti alcuni bug.
In arrivo la modalità Qualità e Performance per Nintendo Switch 2
Su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, invece, l'aggiornamento verrà pubblicato in un secondo momento, con una data ancora da precisare. Anche in questo caso verrà aggiunta la visuale in prima persona, che si attiva premendo R + ZL, e la possibilità di disattivare l'HUD, con R + ZR.
Non solo, l'update aggiunge anche la possibilità di scegliere tra i due preset grafici Qualità e Performance. Al momento Falcom non ha aggiunto altri dettagli in merito, dunque non sappiamo di preciso i target di risoluzione e framerate di ogni modalità. In questo caso viene in nostro aiuto la pagina dell'eShop, che afferma che il gioco su Switch 2 può raggiungere i 4K a 30 fps o i 1080p a 60 fps, chiaramente in modalità docked.