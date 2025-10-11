Trails in the Sky 1st Chapter aggiunge la visuale in prima persona e modalità grafiche per Switch 2 con una patch

Falcom ha svelato l'aggiornamento 1.05 di Trails in the Sky 1st Chapter che aggiunge alcune novità interessanti per tutte le versioni del remake e in particolar modo per quella Nintendo Switch 2.

L'update è già disponibile su PC e PS5 e introduce un'inedita modalità con visuale in prima persona, accessibile in qualsiasi momento fuori dalle battaglie premendo R1+L2 / RB + LT o Insert giocando da tastiera. Una volta attivata è anche possibile nascondere l'interfaccia di gioco pigiando R1 + R2 / RB + RT o la lettera X da tastiera. Oltre a queste funzionalità, è stata aggiunta un'opzione per regolare la velocità dei testi e sono stati corretti alcuni bug.