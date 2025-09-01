Il remake di The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC è stato confermato da Falcom

Manca un vero e proprio annuncio ufficiale, ma la conferma è arrivata tramite un'intervista con il portale Automaton, dove Kondo ha suggerito che in futuro potrebbero arrivare anche dei remake del terzo capitolo e di altri giochi della serie "Trails" se ci sarà abbastanza richiesta da parte dei fan.

Trails in the Sky 1st Chapter non è ancora arrivato nei negozi, ma il presidente di Falcom , Toshihiro Kondo, ha già praticamente confermato il remake del secondo capitolo, The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC . Il motivo? Semplice: in caso contrario i fan andrebbero su tutte le furie!

Ci sarà anche un remake di The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd se i fan lo vorranno

"Poiché Trails in the Sky First Chapter è un remake del primo Trails in the Sky," ha detto Kondo, "se non realizzassimo anche un remake di Trails in the Sky SC, la gente direbbe: 'State scherzando, vero?' Quindi sì, vogliamo fare un remake sulla falsariga di Trails in the Sky Second Chapter. Nel 2004, dopo l'uscita della versione PC di Trails in the Sky, abbiamo fatto aspettare i giocatori parecchio tempo per SC. Stavolta vogliamo evitare un'attesa così lunga. Per quanto riguarda altri remake oltre a questo, direi che dipenderà dalla richiesta dei fan."

Kondo ha anche parlato della strategia di Falcom con il franchise Trails, spiegando che l'azienda ha deciso di creare un rifacimento del primo capitolo della serie prima che la storia raggiungesse il suo apice con Kai no Kiseki (The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, in arrivo nei nostri lidi nei primi mesi del 2026), in modo da offrire un punto di accesso ideale a chi non conosce la saga e al tempo stesso dare modo al team di rifiatare prima di concludere la storia, che ormai è entrata nelle battute finali.

Un combattimento in The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC

"Prima di rappresentare il climax della serie in Kai no Kiseki, volevo che rifacessimo il primo Trails in the Sky. La serie Trails è diventata una sorta di franchise orientato ai veterani, e non voglio che il mio staff si abitui troppo a realizzare solo sequel. Inoltre, il team di Trails era un po' stanco, quindi ho sentito che avevamo bisogno di un momento per ricaricare le batterie."

"Penso che entrambi i tipi di titoli - quelli pensati per i nuovi arrivati e quelli per i fan di lunga data - siano fondamentali per la sopravvivenza della serie. Ci stiamo avvicinando a un'epoca in cui lo sviluppo e la vendita dei videogiochi non funzioneranno più come in passato, quindi andremo a tentativi, ma faremo del nostro meglio."

The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC è stato pubblicato in Giappone nel 2006, ma è arrivato nei nostri lidi solo nel 2015 su PC e PSP. Come accennato in apertura, il remake del primo capitolo, Trails in the Sky 1st Chapter è in arrivo tra poco: sarà disponibile su PC, PS5, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 il 19 settembre.