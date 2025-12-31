007 First Light ha modificato alcuni tratti di James Bond che potevano risultare "inappropriati"

In particolare, il cinematic director Martin Emborg ha dichiarato che, sebbene rimangano elementi del Bond fascinoso e suadente che molti si aspettano dalla serie, sarà comunque un "uomo moderno", in grado di riflettere "valori moderni".

Con una scelta che non ha mancato di sollevare le consuete polemiche, IO Interactive ha riferito di aver modificato alcuni tratti classici di James Bond per 007 First Light che sarebbero potuti risultare "inopportuni" per il periodo e il pubblico moderno.

Un uomo moderno

Un'evoluzione c'è già stata nella serie cinematografica, ma 007 First Light mette in scena un James Bond giovane, che dunque non dovrebbe essere distante da quello messo in scena nelle sue prime avventure sul grande schermo, cosa che potrebbe creare una certa discrepanza.

Per questo, gli sviluppatori hanno dovuto bilanciare bene le modifiche da applicare al personaggio, che saranno piuttosto sottili ma forse significative, in attesa di avere un'idea più precisa di come apparirà nel gioco.

Intervistato nei giorni scorsi, Emborg ha spiegato che le caratteristiche fondamentali di James Bond ci saranno ancora, comprese anche alcune tendenze da "donnaiolo", ma che il personaggio si è comunque evoluto.

"Quindi, si è evoluto nel corso dei decenni e, ovviamente, riflette ora i valori moderni. Quindi non sarà il Bond della vecchia scuola, che oggi sarebbe semplicemente fuori luogo, giusto? È un uomo moderno", ha spiegato Emborg.

Tuttavia, il personaggio interpretato nel gioco da Patrick Gibson sarà comunque riconoscibile come James Bond, anche per quanto riguarda le animazioni o il sistema di combattimento: "È davvero fisico perché Bond è un tipo molto fisico. È molto divertente e penso che sia qualcosa che IO non aveva mai fatto prima. Penso che abbiamo anche aggiunto diversi strati al nostro combattimento a distanza", ha raccontato il cinematic director.

Nel frattempo, 007 First Light è stato rimandato ed è ora previsto per il 27 maggio 2026.