La furtività in 007: First Light sarà più dinamica rispetto a Hitman: IO Interactive spiega perché

Anche nel nuovo titolo di Bond ci sarà spazio per l'azione furtiva , ma non dovete aspettarvi che sia comparabile a quella messa in campo dall'Agente 47.

Cosa ha detto IO Interactive su 007: First Light

Parlando con Game Informer, il gameplay director Andreas Krogh ha messo fianco a fianco l'approccio allo stealth di 007: First Light e il modo in cui lo stealth viene gestito nella serie Hitman.

"Hitman era un gioco in cui pensavamo allo [stealth] come a un puzzle design. Stiamo portando lo stesso tipo di stealth in Bond", ha dichiarato Krogh. "Ma dirò che un'importante differenza è che in Bond ci sforziamo di offrire costantemente un gameplay con un certo tipo di ritmo, sia nel combattimento che nello stealth."

"Mentre in Hitman avevamo alcune situazioni in cui volevamo che dedicassi del tempo a monitorare la situazione e magari a fare qualche tentativo per vedere cosa sarebbe successo. In Bond puoi usare il tempo per osservare una situazione, ma è molto evidente che ci siano opzioni utilizzabili fin da subito, e puoi semplicemente usarle, vedere cosa succede e andare avanti. Vogliamo ridurre i tempi decisionali per continuare a muoverci sempre in avanti ed essere un po' più veloci."

In breve, anche nelle sezioni furtive 007: First Light rimarrà un gioco d'azione che non vuole bloccarci sul posto per minuti e minuti. Già sapevamo, infine, che 007 First Light ha qualche caratteristica di Hitman, ma IOI ha dovuto imparare a fare cose nuove.