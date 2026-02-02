007 First Light ha qualche caratteristica di Hitman, ma IOI ha dovuto imparare a fare cose nuove

Hakan Abrak, CEO di IO Interactive e game director di First Light, ha commentato cosa ci sarà di simile e cosa di diverso tra i due giochi .

IO Interactive sta ora lavorando a 007 First Light , ma è nota soprattutto in quanto autrice di Hitman . I due "agenti" hanno dei tratti in comune, ma anche molti dettagli che non combaciano. Forse anche per questo, 007 First Light risulta interessante, perché l'opera potrà sembrare familiare e nuova al tempo stesso.

Cosa ha detto IOI su 007 First Light

"Quando possiamo, cerchiamo di aumentare le possibilità [per i giocatori]; nel trailer di gameplay devi infiltrarti in questo castello", ha dichiarato a Game Informer Abrak. Il narrative e cinematic director Martin Emborg ha aggiunto: "È qui che cerchiamo di inserire il DNA di IOI che proviene da Hitman, rappresentandolo in modo tale che ci siano diversi percorsi per entrare in questo castello, e poi da lì devi proseguire."

"E poi abbiamo il livello di Kensington, dove ci sono diversi segmenti, in particolare quelli nei quali accedi a un'area limitata e partono i combattimenti, e dove hai una gamma di scelte molto più ampia: puoi agire in furtività, oppure affrontare il combattimento, o qualsiasi via di mezzo. Dipende davvero da te, e tutti questi percorsi o stili di gioco dovrebbero essere validi e divertenti da usare."

"Ovviamente abbiamo imparato molto dagli Hitman su cui abbiamo lavorato, soprattutto perché sapevamo di voler includere anche una certa componente di furtività in questo gioco. Per noi era molto naturale dire semplicemente: 'Ok, abbiamo un loop stealth in Hitman e un modo di affrontarlo basato sulle interazioni ambientali e sul gameplay momento per momento, secondo per secondo, che ci piace e che sappiamo piace anche agli utenti'. Era ovvio inserire qualcosa di simile. Ma dall'altra parte sapevamo di avere un nuovo gioco, con un nuovo protagonista, e che avremmo dovuto lavorare su alcune aree nelle quali non siamo particolarmente esperti, come mostra Hitman."

"C'è ovviamente un po' di esperienza derivante da Kane and Lynch e Freedom Fighters, ma ci sono anche aspetti in cui, sai, è servito sangue nuovo, nuovi talenti arrivati a IO dall'esterno. Ci sono cose in cui siamo davvero, davvero bravi, e altre in cui abbiamo dovuto acquisire nuove competenze che hanno aiutato a sviluppare il nostro motore, la nostra tecnologia e le funzionalità di gioco per superare i parametri di riferimento di un action game", ha detto Abrak.

"Perché Hitman ti dà la libertà di andare all'attacco a colpi di pistola, tuttavia, anche se ti diamo quella libertà, [...] l'esperienza completa di Hitman è premeditata; pianifichi, osservi, non è necessariamente impulsiva. È molto ragionata, con una pianificazione preliminare che comprende la comprensione dei desideri e delle motivazioni, dei percorsi di pattuglia e di dove si trovano le diverse opportunità, prima di fare la tua mossa per un'esecuzione perfetta e una fuga riuscita. Bond è diverso."

Quanto diverso, dovremo vederlo nel gioco completo che sarà disponibile dal 27 maggio 2026 su PC, PS5, Xbox Series X | S e Nintendo Switch. Infine, se vi domandate se ci saranno altri Hitman ora che IO Interactive ha accesso all'IP di 007, sappiate che il CEO ha risposto.