Avete solo due giorni per ottenere questi tre giochi di PS Plus: saranno vostri fintanto che siete abbonati

Se siete abbonati a PS Plus o avete intenzione di farlo a brevissimo, vi ricordiamo che avete tempo solo fino a martedì 3 febbraio per aggiungere alla vostra libreria questi tre giochi e renderli vostri per sempre (o perlomeno, fintanto che siete abbonati).
Parliamo dei tre giochi di PS Plus Essential (ovvero il livello di abbonamento più basso) di gennaio 2026, che verranno sostituiti da quelli di febbraio 2026 tra pochi giorni.
I giochi PS Plus Essential di gennaio
Ricordiamo che i giochi di gennaio 2026 sono:
- Need for Speed Unbound
- Disney Epic Mickey: Rebrushed
- Core Keeper
Need for Speed Unbound è un gioco di corse del 2022, l'ultimo della serie. È stato sviluppato da Criterion Games e pubblicato da EA. La sua particolarità è che fonde stile realistico e animazione, ma non ha del tutto convinto la critica che gli ha assegnato un 77/100 secondo la media di Metacritic.
Disney Epic Mickey: Rebrushed è invece la versione remaster del 2024 del gioco del 2010 dedicato a Topolino. L'eroe, inserito in una avventura a base di piattaforme, ottiene un pennello magico e deve sconfiggere dei mostri d'inchiostro. La media è di 73/100.
Infine, Core Keeper è un gioco di sopravvivenza sandbox pubblicato nel 2024 dopo due anni passati in accesso anticipato. Sebbene possa sembrare il nome meno altisonante, è in realtà l'opera di maggiore qualità secondo la stampa, che gli ha assegnato in media un 86/100, sempre secondo Metacritic.
Segnaliamo poi che Sony sta offrendo uno sconto del 25% su PS Plus, ma non per tutti.