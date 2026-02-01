Avete solo due giorni per ottenere questi tre giochi di PS Plus: saranno vostri fintanto che siete abbonati

Se siete abbonati a PS Plus o avete intenzione di farlo a brevissimo, vi ricordiamo che avete tempo solo fino a martedì 3 febbraio per aggiungere alla vostra libreria questi tre giochi e renderli vostri per sempre (o perlomeno, fintanto che siete abbonati).

I giochi PS Plus Essential di gennaio

Ricordiamo che i giochi di gennaio 2026 sono:

Need for Speed Unbound

Disney Epic Mickey: Rebrushed

Core Keeper

Need for Speed Unbound è un gioco di corse del 2022, l'ultimo della serie. È stato sviluppato da Criterion Games e pubblicato da EA. La sua particolarità è che fonde stile realistico e animazione, ma non ha del tutto convinto la critica che gli ha assegnato un 77/100 secondo la media di Metacritic.

Disney Epic Mickey: Rebrushed è invece la versione remaster del 2024 del gioco del 2010 dedicato a Topolino. L'eroe, inserito in una avventura a base di piattaforme, ottiene un pennello magico e deve sconfiggere dei mostri d'inchiostro. La media è di 73/100.

Infine, Core Keeper è un gioco di sopravvivenza sandbox pubblicato nel 2024 dopo due anni passati in accesso anticipato. Sebbene possa sembrare il nome meno altisonante, è in realtà l'opera di maggiore qualità secondo la stampa, che gli ha assegnato in media un 86/100, sempre secondo Metacritic.

Segnaliamo poi che Sony sta offrendo uno sconto del 25% su PS Plus, ma non per tutti.