Sony sta offrendo uno sconto del 25% su PS Plus, ma non per tutti

Nello specifico, la promozione è valida unicamente per l'abbonamento da 12 mesi e per i livelli Extra e Premium . La buona notizia è che non pare che la promozione sia limitata a una sola nazione.

Come funziona la promozione per PS Plus

Va precisato che questo sconto si applica quando un utente ha un abbonamento in scadenza senza rinnovo attivo o cerca di cancellare la propria sottoscrizione. Sony propone in tal caso di allungare di 12 mesi l'abbonamento di PS Plus Extra o Premium.

La parte interessante è che lo sconto del 25% può essere richiesto più volte: basta sfruttarlo e poi nuovamente cancellare la sottoscrizione (anche cancellandola continua fino alla data che avete già pagato, in pratica cancellare significa togliere il rinnovo automatico) e ottenere così nuovamente lo sconto. Alcuni utenti affermano di averlo fatto più volte e di aver rinnovato fino al 2028.

Ovviamente, la promozione ha senso solo se si ha l'assoluta certezza di voler usare PS Plus Extra o Premium per anni e anni, altrimenti conviene aspettare di trovare uno sconto superiore.

Segnaliamo infine che i giochi di PS Plus che saranno rimossi a febbraio 2026 sono stati svelati.