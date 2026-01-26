1

Sony sta offrendo uno sconto del 25% su PS Plus, ma non per tutti

Se state cercando un modo per rinnovare l'abbonamento a PS Plus con uno sconto, forse è il vostro momento fortunato: Sony sta offrendo un -25% ad alcuni utenti.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   26/01/2026
Secondo le segnalazioni di alcuni utenti in rete, pare che Sony stia rendendo disponibile uno sconto del 25% per gli abbonati PS Plus a un numero limitato di persone.

Nello specifico, la promozione è valida unicamente per l'abbonamento da 12 mesi e per i livelli Extra e Premium. La buona notizia è che non pare che la promozione sia limitata a una sola nazione.

Come funziona la promozione per PS Plus

Va precisato che questo sconto si applica quando un utente ha un abbonamento in scadenza senza rinnovo attivo o cerca di cancellare la propria sottoscrizione. Sony propone in tal caso di allungare di 12 mesi l'abbonamento di PS Plus Extra o Premium.

PSA: Right now you can buy Premium over and over at 25% off (I just paid up to Dec 2028)
byu/Z3M0G inPlaystationPortal
PSA: You can use the 25% cancel offer several times.
byu/FPL-Dog inPlayStationPlus

La parte interessante è che lo sconto del 25% può essere richiesto più volte: basta sfruttarlo e poi nuovamente cancellare la sottoscrizione (anche cancellandola continua fino alla data che avete già pagato, in pratica cancellare significa togliere il rinnovo automatico) e ottenere così nuovamente lo sconto. Alcuni utenti affermano di averlo fatto più volte e di aver rinnovato fino al 2028.

Ovviamente, la promozione ha senso solo se si ha l'assoluta certezza di voler usare PS Plus Extra o Premium per anni e anni, altrimenti conviene aspettare di trovare uno sconto superiore.

Segnaliamo infine che i giochi di PS Plus che saranno rimossi a febbraio 2026 sono stati svelati.

