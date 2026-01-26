Il gioco di punta del PS Plus Essential di febbraio 2026 è stato svelato da un leak: ha un voto utenti basso

Ha indicato qual è il gioco di punta tra quelli che saranno disponibili su PlayStation Plus Essential a febbraio 2026 .

Il noto leaker billbil-kun , che da anni condivide informazioni corrette riguardo ai giochi del PS Plus e non solo, ha ancora una volta svelato in anticipo una informazione dedicata al servizio in abbonamento di PS4 e PS5.

Il gioco di punta dei titoli di PS Plus Essential di febbraio 2026

Secondo quanto indicato da billbil-kun, il gioco principale del mese prossimo sarà Undisputed, un titolo di pugilato realizzato da Steel City Interactive e pubblicato da Deep Silver. È stato distribuito nell'ottobre 2024 su PS5, Xbox Series X | S e PC, con un voto medio della stampa non particolarmente elevato (70) e un voto del pubblico alquanto basso (4,9) su Metacritic.

Purtroppo billbil-kun non ci dice quali sono gli altri titoli, visto che ancora non li conosce. Come sempre, l'annuncio ufficiale dovrebbe essere l'ultimo mercoledì del mese, ovvero il 28 gennaio 2026, precisamente alle ore 17:30 ora italiana.

Quanto indicato da billbil-kun è per ora solo un rumor ed è possibile che stia condividendo informazioni errate, sebbene abbia uno storico molto positivo e ciò lo renda credibile. In un paio di giorni avremo una conferma o una smentita ufficiale.

Ricordiamo infine che avete tempo fino al 3 febbraio per aggiungere al vostro account i giochi "gratis" di PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio 2026.