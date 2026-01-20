2

I giochi "gratis" di PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio 2026 sono disponibili da oggi

PlayStation Plus Extra e Premium è pronto a rendere disponibili i nuovi titoli di gennaio 2026: tra non troppo potrete scaricarli tramite l'applicazione, il browser o la console.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/01/2026
Il logo di PS Plus

I giochi "gratis" di PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio 2026 saranno da oggi disponibili su PlayStation Store. Al momento della scrittura di questa notizia non sono ancora online, ma dovrebbero esserlo verso le 12.00. Attualmente sono accessibili in Asia e Giappone.

Come sempre, i titoli dei due livelli in abbonamento per PS4 e PS5 sono accessibili fintanto che fanno parte del catalogo: anche se li aggiungete alla vostra libreria e li scaricate, non saranno vostri per sempre. Una volta rimossi, non saranno più accessibili anche se il vostro abbonamento è attivo. In breve, se c'è qualcosa che vi interessa, conviene non attendere e giocarlo alla prima occasione utile.

Quali sono i giochi di PS Plus Extra e Premium di gennaio 2026

Ricordiamo i giochi che sono stati introdotti ora su PlayStation Plus Extra:

  • Resident Evil Village | PS5, PS4
  • Like a Dragon: Infinite Wealth | PS5, PS4
  • Darkest Dungeon II | PS5, PS4
  • A Little to the Left | PS5, PS4
  • Expeditions: A MudRunner Game | PS5, PS4
  • A Quiet Place: The Road Ahead | PS5
  • The Exit 8 | PS5, PS4
  • Art of Rally | PS5, PS4

Infine, chi è abbonato a Premium potrà godersi il grande classico Ridge Racer. Potete avviarlo sia su PS4 che su PS5.

Tutti i giochi PS Plus Essential del 2025 raccolti in una immagine: l'abbonamento è valso i soldi? Tutti i giochi PS Plus Essential del 2025 raccolti in una immagine: l'abbonamento è valso i soldi?

Nel mentre attendiamo che anche in Italia i giochi di PS Plus Extra e Premium diventino accessibili, ricordiamo che avete fino a inizio febbraio per aggiungere i titoli di PS Plus Essential alla vostra libreria (rimarranno disponibili fintanto che siete abbonati anche dopo la loro rimozione).

