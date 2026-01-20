I giochi "gratis" di PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio 2026 sono disponibili da oggi

I giochi "gratis" di PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio 2026 saranno da oggi disponibili su PlayStation Store. Al momento della scrittura di questa notizia non sono ancora online, ma dovrebbero esserlo verso le 12.00. Attualmente sono accessibili in Asia e Giappone.

Come sempre, i titoli dei due livelli in abbonamento per PS4 e PS5 sono accessibili fintanto che fanno parte del catalogo: anche se li aggiungete alla vostra libreria e li scaricate, non saranno vostri per sempre. Una volta rimossi, non saranno più accessibili anche se il vostro abbonamento è attivo. In breve, se c'è qualcosa che vi interessa, conviene non attendere e giocarlo alla prima occasione utile.