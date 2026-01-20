L'attacco più potente di Expedition 33 era il più debole all'inizio: nel rafforzarlo hanno esagerato

Come ben sanno tutti i giocatori di Clair Obscur: Expedition 33 (e forse anche i non giocatori), uno dei personaggi del videogioco, Maelle , nelle fasi avanzate è in grado di apprendere una mossa molto potente chiamata Stendhal .

I dettagli sulla nascita di Stendhal in Clair Obscur: Expedition 33

Guillaume Broche, creative director di Clair Obscur, ha spiegato che Stendhal di Maelle "era molto debole durante i test e abbiamo deciso di cambiarlo all'ultimo secondo prima del lancio, quindi non abbiamo fatto delle prove sufficienti."

La conseguenza, come già detto, è che nel periodo di lancio i giocatori si sono ritrovati tra le mani un'arma di distruzione di massa, perfettamente in grado di fare a pezzi i nemici. Inoltre, il suo danno è di tipo fisico, quindi può danneggiare quasi ogni nemico (alcuni attacchi sono elementali e i nemici alle volte li assorbono e ne sono quindi immuni, ricordiamo).

La potenza di tale mossa è quindi conseguenza di una svista, più che di una scelta. Anche senza la "versione 1.0" di Stendhal, però, Clair Obscur: Expedition 33 diventa troppo facile alla fine ed è "colpa" di Final Fantasy 8 e 10.