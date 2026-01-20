12

L'attacco più potente di Expedition 33 era il più debole all'inizio: nel rafforzarlo hanno esagerato

In Clair Obscur: Expedition 33 c'è un attacco veramente molto potente, Stendhal. Inizialmente, però, era molto debole e per potenziarlo il team ha un po' esagerato e non se ne è reso conto.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/01/2026
Maelle di Clair Obscur: Expedition 33 che attacca in salto un nemico con uno scudo a forma di faccia
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Articoli News Video Immagini

Come ben sanno tutti i giocatori di Clair Obscur: Expedition 33 (e forse anche i non giocatori), uno dei personaggi del videogioco, Maelle, nelle fasi avanzate è in grado di apprendere una mossa molto potente chiamata Stendhal.

Alcuni l'hanno rinominata "bomba atomica" (o simile) e solo questo rende chiaro quanto può essere potente. Dopo l'uscita il team l'ha depotenziata, ma rimane un attacco in grado di semplificare gli scontri.

Inizialmente, però, Stendhal era un attacco veramente molto debole. Lo racconta il team stesso, parlando ai microfoni di EDGE.

I dettagli sulla nascita di Stendhal in Clair Obscur: Expedition 33

Guillaume Broche, creative director di Clair Obscur, ha spiegato che Stendhal di Maelle "era molto debole durante i test e abbiamo deciso di cambiarlo all'ultimo secondo prima del lancio, quindi non abbiamo fatto delle prove sufficienti."

La conseguenza, come già detto, è che nel periodo di lancio i giocatori si sono ritrovati tra le mani un'arma di distruzione di massa, perfettamente in grado di fare a pezzi i nemici. Inoltre, il suo danno è di tipo fisico, quindi può danneggiare quasi ogni nemico (alcuni attacchi sono elementali e i nemici alle volte li assorbono e ne sono quindi immuni, ricordiamo).

Clair Obscur: Expedition 33 è stato creato da un team giovanissimo perché costava meno, ma non solo Clair Obscur: Expedition 33 è stato creato da un team giovanissimo perché costava meno, ma non solo

La potenza di tale mossa è quindi conseguenza di una svista, più che di una scelta. Anche senza la "versione 1.0" di Stendhal, però, Clair Obscur: Expedition 33 diventa troppo facile alla fine ed è "colpa" di Final Fantasy 8 e 10.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
L'attacco più potente di Expedition 33 era il più debole all'inizio: nel rafforzarlo hanno esagerato