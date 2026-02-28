Resident Evil Requiem è un successo da record per la serie su Steam, al lancio

Considerando che ci troviamo ancora all'inizio del fine settimana, è probabile che i numeri possano salire ancora , ma intanto possiamo già certificare il record assoluto per quanto riguarda la storia della serie horror in questione.

Secondo i dati rilevati da SteamDB, nella sua seconda giornata di presenza su Steam il gioco Capcom ha fatto registrare un picco di utenti connessi pari a 320.065 , battendo dunque il numero rilevato nel giorno di lancio che rappresentava già un notevole record per la serie.

Il lancio di Resident Evil Requiem si sta rivelando un grande successo su Steam , dove ha stabilito il nuovo record per quanto riguarda i giocatori contemporanei rilevati online, battendo nettamente tutti i capitoli precedenti.

Stracciati i capitoli precedenti

In base al riepilogo generale, possiamo vedere che l'unico altro capitolo che si avvicina un po' alla quantità di giocatori online di quest'ultimo titolo è Resident Evil 4 Remake, che si è però fermato a poco più di 168.000 utenti, ovvero circa la metà di quanto fatto da Requiem.

Tutti i numeri di picco dei giocatori sulla serie Resident Evil su Steam

Bisogna sempre considerare che i giocatori connessi online sono un parametro parziale per valutare il successo di un gioco, ma il fatto che si tratti peraltro di un gioco single player fa capire come ci sia veramente una ressa di giocatori su Resident Evil Requiem, al momento.

Nella giornata di ieri abbiamo visto il trailer di lancio che ha certificato la giornata di uscita ufficiale del gioco, disponibile dal 27 febbraio, mentre per partire al meglio all'interno della nuova avventura di Grace e Leon vi rimandiamo ai nostri 10 consigli per le prime ore di Resident Evil Requiem.