L'RPG a "estrazione" Mistfall Hunter si mostra in un nuovo trailer, fra ambientazioni e gameplay

Mistfall Hunter è un gioco caratterizzato da una struttura alquanto composita, trattandosi di un action RPG in terza persona che è però caratterizzato anche da elementi in stile "estrazione" e PvPvE , ovvero un'ibridazione che punta a mettere insieme meccaniche piuttosto popolari al momento.

Un gioco di ruolo composito

Come abbiamo visto in precedenza, Mistfall Hunter consente di scegliere il proprio personaggio tra diverse classi, ognuna caratterizzata da particolari combo e abilità speciali, per affrontare battaglie contro mostri e altri giocatori.

Il tutto si può affrontare in single player o in multiplayer cooperativo, dando dunque una notevole liberà di approccio all'azione, che si presenta piuttosto variegata.

Dopo gli scontri e il raggiungimento degli obiettivi, in linea con lo stile "extraction", la meccanica prevede anche la necessità di fuggire, portandosi dietro il bottino raccolto.

La storia racconta di una guerra epica tra dei che ha portato alla caduta delle divinità: il loro sangue si è trasformato nella Gyldenmist, una forza corrosiva che distrugge la terra, deformando le anime dei viventi e spingendoli alla follia e a mutazioni mostruose.

In questa situazione apocalittica, le speranze sono riposte in Dew, una misteriosa ragazza con il potere di resuscitare gli eroi caduti e concedere loro corpi immortali.

Questi campioni, conosciuti come Gylden Hunter, seguono Dew nel pericolo, combattendo creature Gyldenizzate e raccogliendo Gyldenblod. La loro missione è di riparare la Tela del Fato e riaccendere una scintilla di speranza in un mondo sull'orlo dell'oblio.