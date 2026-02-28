0

L'RPG a "estrazione" Mistfall Hunter si mostra in un nuovo trailer, fra ambientazioni e gameplay

Vediamo qualcosa di più dell'interessante action RPG con elementi da estrazione Mistfall Hunter con un nuovo teaser trailer, pubblicato in queste ore dagli sviluppatori Bellring.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   28/02/2026
Una scena di Mistfall Hunter

Dopo l'annuncio all'Xbox Partner Preview dello scorso ottobre, Mistfall Hunter torna a mostrarsi in queste ore con un nuovo trailer ufficiale, che illustra ambientazioni e fasi di gameplay per questo interessante gioco di ruolo d'azione a "estrazione" con ambientazione fantasy-horror.

Mistfall Hunter è un gioco caratterizzato da una struttura alquanto composita, trattandosi di un action RPG in terza persona che è però caratterizzato anche da elementi in stile "estrazione" e PvPvE, ovvero un'ibridazione che punta a mettere insieme meccaniche piuttosto popolari al momento.

Il video ci mostra dunque qualcosa di più sul particolare mondo in cui ci troveremo a operare, che mischia toni fantasy con altri decisamente più cupi e quasi horror.

Un gioco di ruolo composito

Come abbiamo visto in precedenza, Mistfall Hunter consente di scegliere il proprio personaggio tra diverse classi, ognuna caratterizzata da particolari combo e abilità speciali, per affrontare battaglie contro mostri e altri giocatori.

Il tutto si può affrontare in single player o in multiplayer cooperativo, dando dunque una notevole liberà di approccio all'azione, che si presenta piuttosto variegata.

Dopo gli scontri e il raggiungimento degli obiettivi, in linea con lo stile "extraction", la meccanica prevede anche la necessità di fuggire, portandosi dietro il bottino raccolto.

Mistfall Hunter è un altro annuncio di livello dall'Xbox Partner Preview Mistfall Hunter è un altro annuncio di livello dall'Xbox Partner Preview

La storia racconta di una guerra epica tra dei che ha portato alla caduta delle divinità: il loro sangue si è trasformato nella Gyldenmist, una forza corrosiva che distrugge la terra, deformando le anime dei viventi e spingendoli alla follia e a mutazioni mostruose.

In questa situazione apocalittica, le speranze sono riposte in Dew, una misteriosa ragazza con il potere di resuscitare gli eroi caduti e concedere loro corpi immortali.

Questi campioni, conosciuti come Gylden Hunter, seguono Dew nel pericolo, combattendo creature Gyldenizzate e raccogliendo Gyldenblod. La loro missione è di riparare la Tela del Fato e riaccendere una scintilla di speranza in un mondo sull'orlo dell'oblio.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
L'RPG a "estrazione" Mistfall Hunter si mostra in un nuovo trailer, fra ambientazioni e gameplay