Mistfall Hunter è un altro annuncio di livello dall'Xbox Partner Preview

Mistfall Hunter è un gioco di ruolo d'azione in terza persona con meccaniche da extraction, da giocare in PvPvE (ormai definire alcuni generi è diventato complicatissimo). È stato annunciato durante l'Xbox Partner Preview di questa sera, in cui si sono visti moltissimi trailer di giochi in arrivo sulla piattaforma di Microsoft nei prossimi mesi.