Brütal Legend è gratis per 666 minuti per celebrare il grande Ozzy Osbourne, morto negli scorsi giorni

Double Fine ha annunciato che Brütal Legend sarà scaricabile gratuitamente da itch.io per soli 666 minuti per celebrare la figura di Ozzy Osbourne, leggenda dell'heavy metal morta negli scorsi giorni . Considerate che Ozzy è uno dei personaggi presenti nel gioco, che di suo è un tributo alla musica metal. Probabilmente il più celebre tributo a questo genere musicale in forma videoludica.

"Ma questo affare incredibile durerà soltanto 666 minuti, come detto dalla profezia. Quindi cliccate, per che sparisca come un demone nella notte." Recita l'annuncio ufficiale, dove si trova anche il link per andare a riscattare il gioco.

La descrizione ufficiale parla di Brütal Legend come di "un'avventura d'azione che unisce combattimenti viscerali e la libertà di un mondo aperto. Ambientato in un universo a metà tra "Il Signore degli Anelli" e "Spinal Tap", offre una visione originale del genere azione/guida, in questo caso popolato da cover band, demoni decisi a schiavizzare l'umanità e brani Heavy Metal.

Grazie al talento del comico, attore e musicista Jack Black nel ruolo del super roadie Eddie Riggs e ai cameo di alcuni dei più grandi nomi della musica metal, è un'avventura sfrenata nelle viscere della bestia, imperdibile sia per i videogiocatori che per i metalhead."