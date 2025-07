Wuchang: Fallen Feathers a oltre 100.000 giocatori contemporanei su Steam, ma le recensioni sono negative

Wuchang: Fallen Feathers ha fatto il suo debutto su Steam , dove ha raccolto più di 100.000 giocatori contemporanei . Insomma, il lancio sembrerebbe essere andato davvero bene, se non fosse che le recensioni degli utenti sono molto negative. Anzi, sono quasi tutte negative, visto che soltanto il 24% su quasi 1.000 sono positive, almeno fino a questo momento. Cosa non sta piacendo ai giocatori?

Problemi tecnici

I problemi più lamentati dalla recensioni degli utenti, sono di natura essenzialmente tecnica.

Si parla dei problemi tipici "dei giochi Unreal Engine 5", che vengono accentuati dalla mancanza di ottimizzazione.

C'è chi parla di un titolo completamente ingiocabile su sistemi che raggiungono i requisiti minimi. Inoltre, la maggior parte delle recensioni parla di grossi problemi di performance, come quella dell'utente RE-L, che prendiamo come esempio:

"Volevo dare una possibilità a questo gioco. Ero entusiasta. Avevo visto le valutazioni per lo più negative e controllato le preoccupazioni e posso dire ora che, al momento, sono corrette. Il gioco ha enormi problemi di prestazioni. Ho provato a giocare lo stesso perché a volte il gameplay può più che compensare le mancanze in altre aree. Sfortunatamente, non sono riuscito a vedere molto del combattimento. Ho combattuto il boss tutorial di apertura, ho combattuto contro alcuni accampamenti di nemici e, ad un certo punto, durante la battaglia con il boss, mi stavo divertendo. Non ho potuto sperimentare di più a causa dei problemi di prestazioni che hanno messo in ombra tutto il resto."

Per il resto, vi ricordiamo che Wuchang: Fallen Feathers è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.