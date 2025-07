Wuchang: Fallen Feathers è stato aggiornato alla versione 1.3, con compensazioni per i giocatori

Le novità

Tra le novità spiccano alcune ottimizzazioni e delle modifiche ad elementi come le mine antiuomo, che erano davvero pessime e rischiavano di rendere l'esperienza frustrante.

Un combattimento di Wuchang: Fallen Feathers

Riepilogando, l'aggiornamento 1.3 di Wuchang rende le mine antiuomo meno frustranti, fornisce una serie di nuove impostazioni e opzioni relative alle prestazioni per migliorare l'ottimizzazione e la fluidità, e regala il DLC della colonna sonora originale come risarcimento per un errore di riscatto dei bonus di preordine.

Ottimizzazioni relative alle prestazioni: La modalità a bassa latenza è ora un'opzione manuale nel menu Opzioni. Non sarà più abilitata per impostazione predefinita. I limiti di risoluzione del supersampling sono stati regolati su alcuni modelli di GPU per evitare un degrado involontario delle prestazioni. Per le GPU con 8 GB o meno di VRAM, l'ottimizzazione per il risparmio di memoria viene ora applicata a tutti i livelli di qualità delle texture. Per le GPU con più di 8 GB di VRAM, questa ottimizzazione si applica solo quando la qualità delle texture è impostata su Bassa.

Ci sono anche molte correzioni di bug, che migliorano la stabilità del gioco. Ad esempio è stato risolto un crash che poteva verificarsi immediatamente dopo il logo dell'azienda durante l'avvio del gioco e sono stati risolti dei problemi di stuttering durante le animazioni dei colpi di grazia che interessavano alcune configurazioni hardware.