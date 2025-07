ChromeOS 138: sincronizzazione desktop e sfondi IA completamente personalizzabili

Questa funzione è particolarmente pensata per chi lavora in ambienti condivisi come sanità, ospitalità o produzione, dove più persone possono usare un pool di Chromebook. La sincronizzazione è facoltativa, ma può essere attivata facilmente tramite le impostazioni utente, sotto la voce "Desk sync".

Google ha rilasciato una nuova versione di ChromeOS che introduce importanti novità per la produttività e la personalizzazione , soprattutto per chi utilizza più di un Chromebook. Con ChromeOS 138, arriva infatti la funzione "Desk Sync", che consente di sincronizzare finestre, schede e cookie tra dispositivi , permettendo agli utenti di riprendere il lavoro esattamente da dove lo avevano lasciato.

Per chi non sa da dove iniziare, il pulsante "Inspire me" genera suggerimenti automatici, con prompt e immagini a tema . Questa funziona risulta essere particolarmente apprezzata da chi vuole dare libero sfogo alla propria creatività sfruttando l'IA.

Oltre alla sincronizzazione, ChromeOS 138 aggiorna anche il sistema di sfondi generati dall'intelligenza artificiale , riservato ai Chromebook Plus, i modelli più potenti della gamma. Se nella precedente versione introdotta con Gemini, gli utenti potevano scegliere solo tra alcuni stili e comandi limitati, ora l'input è completamente libero : un campo di testo consente di scrivere qualsiasi prompt per generare sfondi unici e altamente personalizzati.

Ulteriori novità

Tra le altre novità per i Chromebook Plus, c'è anche la nuova funzione IA "Help me read", che semplifica testi complessi o ricchi di gergo tecnico, rendendoli più accessibili. Tutti i dispositivi ChromeOS, indipendentemente dalla versione, ricevono infine nuove funzionalità basate su Google Lens: ora è possibile selezionare testo direttamente dalle immagini o cercare contenuti partendo da ciò che appare sullo schermo, migliorando ulteriormente la versatilità del sistema operativo.

Con queste novità, Google punta a rendere ChromeOS non solo più potente e intelligente, ma anche più utile per chi lavora in mobilità o desidera un'esperienza visiva personalizzata e coinvolgente.