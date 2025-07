Esperimento su X: non solo fact-checking, ora Community Notes valuta i post più amati

Il nuovo test prevede che un gruppo selezionato di contributor di Community Notes riceva una nuova notifica quando un post riceve molte interazioni , in particolare Like.

X, la piattaforma precedentemente nota come Twitter, è pronta ad accogliere o un nuovo esperimento che coinvolge Community Notes, il suo sistema di fact-checking collaborativo, per evidenziare i post più apprezzati dagli utenti con opinioni divergenti. La novità è stata comunicata ufficialmente tramite l'account Community Notes , e segna un passo inedito nel tentativo di promuovere la qualità dei contenuti sulla piattaforma.

Questa dinamica si basa sullo stesso principio alla base del funzionamento delle note di fact-checking: il cosiddetto "algoritmo di bridging", che pubblica solo le note su cui concordano utenti con opinioni opposte, riducendo così il rischio di manipolazione ideologica . Lo stesso modello viene ora testato per misurare l'apprezzamento trasversale, e non solo l'accuratezza delle informazioni.

Unire più idee

Secondo l'azienda, questa funzionalità potrebbe far emergere post e idee capaci di unire, anche in un contesto online spesso polarizzato. Nel post si fa riferimento alle persone che sentono che il mondo è diviso, ma Community Notes dimostra che si può trovare un terreno comune, anche su temi delicati.

L'esperimento partirà con una fase pilota su piccola scala, con l'obiettivo di costruire il sistema pubblicamente e iterare in base ai feedback della community. Si tratta di un approccio in linea con la filosofia dichiarata di Elon Musk per X: meno moderazione centralizzata, più strumenti distribuiti per la gestione dei contenuti.