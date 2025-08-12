Il team di Mass Effect 5 dovrebbe usare Dragon Age The Veilguard per "ottenere ciò che vuole da EA"

Le parole di Darrah su Mass Effect 5

Secondo Darrah, il fatto che la compagnia si concentrerà solo un grande gioco dovrebbe essere di aiuto poiché renderà lo sviluppo "meno caotico", mentre in passato avere più progetti attivi in contemporanea ha portato a una "cannibalizzazione" delle risorse.

Parlando con MrMattyPlays, Darrah suggerisce direttamente al team di sviluppo di puntare il dito a The Veilguard per poter dire all'editore Electronic Arts di "evitare questo tipo di cose, perché guardate cosa è successo". Darrah afferma: "Onestamente incoraggerei il team a usare Veilguard come capro espiatorio il più possibile così da ottenere dall'organizzazione ciò di cui ha bisogno, anche se dove mentire".

Come detto, Darrah non è più parte di BioWare, precisamente dal dicembre 2020 quando ha lasciato insieme al director di Mass Effect, Casey Hudson, dopo due decenni passati con la compagnia. Mass Effect 5 è stato annunciato lo stesso anno, ma si suppone che il pieno sviluppo sia iniziato solo dopo l'arrivo di Dragon Age The Veilguard, di conseguenza Darrah non dovrebbe aver contribuito in alcun modo al videogioco.

Segnaliamo infine che i fan di Mass Effect 5 credono che il sistema morale ritornerà a causa di questa immagine ufficiale.