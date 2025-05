Mass Effect è vivo e il director invita a unirsi al team per "creare il futuro" della serie

BioWare non ha passato un buon quarto d'ora recentemente, con il fallimento di Dragon Age The Veilguard, il licenziamento di svariati sviluppatori e il non ufficiale ma praticamente scontato abbandono dell'IP fantasy a favore unicamente di Mass Effect, se crediamo ai report.

In ogni caso, la compagnia non è morta e si sta occupando del prossimo Mass Effect. Ancora non sappiamo nulla, ma sappiamo che è ancora in produzione anche grazie a un recente annuncio di uno dei capi del progetto.