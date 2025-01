BioWare annuncia una riduzione del personale, ma lo sviluppo di Mass Effect procede

Per quanto riguarda il prossimo Mass Effect, ora che i lavori su Dragon Age: The Veilguard sono terminati, "un team di BioWare sta sviluppando il gioco sotto la guida di veterani della trilogia originale , tra cui Mike Gamble, Preston Watamaniuk, Derek Watts, Parrish Ley e altri."

Gary McKay, il general manager di BioWare , ha pubblicato un post sul sito ufficiale dello studio per parlare del futuro del team, lo stato dei lavori sul prossimo Mass Effect e di una serie di cambiamenti pensati per il "prossimo capitolo della storia di BioWare", menzionando tuttavia anche a una riduzione del personale , in parte trasferito ad altri studi di Electronic Arts.

Parte dello staff di BioWare è stato trasferito ad altri team di EA

Se il proseguo dei lavori su Mass Effect è una notizia positiva per i fan (seppur non ci sia davvero di nulla di nuovo sotto il sole, visto che sappiamo da tempo che un team di veterani sta portando avanti lo sviluppo), meno lo sembrerebbe la ristrutturazione interna dello studio.

Alcuni dei personaggi di Dragon Age: The Veilguard

In particolare McKay afferma che in questo stadio dello sviluppo "non abbiamo bisogno del supporto dell'intero studio" e di conseguenza "negli ultimi mesi abbiamo abbinato molti dei nostri colleghi ad altri team di EA che avevano ruoli aperti che si adattavano perfettamente". McKay parla di questi cambiamenti con toni positivi e necessari per far diventare BioWare "uno studio più agile e concentrato, in grado di produrre giochi di ruolo indimenticabili". Tuttavia, non sembra una coincidenza il fatto che stiano avvenendo dopo i risultati ben al di sotto delle aspettative di Dragon Age: The Veilguard e dopo la partenza della director Corinne Busche.

In aggiunta, un report di IGN pubblicato pochi minuti conferma che parte del team è stato trasferito da EA a posizioni equivalenti in altri studi di sviluppo, ma parla anche di un gruppo di posizioni completamente eliminate. Non è chiaro quanti dipendenti di BioWare veramente licenziati, ma le fonti della testata sostengono che verrà offerto del tempo per candidarsi ad altre posizioni all'interno dell'azienda.