Il nuovo aggiornamento di DOOM + DOOM 2 aggiunge il supporto per le mod multiplayer

Tante novità

Sono proprio le mod ad aver consentito ai DOOM di sopravvivere così a lungo, rimanendo tra i preferiti dei modder grazie alla versatilità del motore sviluppato da John Carmack, che consente anche di giocarci su di un file PDF o in un CAPTCHA.

Per quanto riguarda l'aggiornamento con il supporto delle mod, su tutte le piattaforme, quando i giocatori vogliono utilizzarle, l'host della partita deve attivarle prima di entrare nel menu multiplayer, e ogni giocatore deve avere la stessa mod installata. Inoltre, bisogna tenere presente che le mod devono essere create utilizzando Vanilla DOOM, DeHackEd, MBF21 e BOOM.

Alcuni demoni dei DOOM

Tra le altre modifiche, valide per tutte le piattaforme, l'Aggiornamento 2 corregge un problema con i colori delle porte nella mappa automatica, risolve vari crash che si verificavano durante il caricamento dei salvataggi e molto altro. Per quanto riguarda il multiplayer di Doom, l'aggiornamento introduce una modifica che permette a tutti i giocatori nelle missioni co-op di raccogliere oggetti, aggiunge una modalità spettatore quando i giocatori muoiono, espande i colori dei giocatori nel gioco e nei punteggi e ottimizza il codice di rete per il multiplayer. Inoltre, alcune animazioni sono state perfezionate e sono stati risolti dei problemi per cui i giocatori perdevano le loro armi dopo il respawn.

Su Nintendo Switch, i giocatori vedranno che le sottoscrizioni alle mod funzionano su più profili utente. Per i giocatori su PC, gli screenshot delle mod con spazi o caratteri speciali nei nomi dei file dovrebbero ora caricarsi correttamente. Inoltre, questa patch include numerosi aggiornamenti di compatibilità. Molti errori di gioco, glitch, bug e problemi dell'interfaccia utente sono stati risolti, garantendo un'esperienza più fluida nell'uso delle mod.

Insomma, è un grosso aggiornamento, che farà sicuramente felici tutti gli utenti che amano installare mod per ampliare la loro esperienza.