Un CAPTCHA chiede di giocare a DOOM per dimostrare che siete degli esseri umani

Doom CAPTCHA è una trovata davvero strabiliante, nella sua apparente insensatezza. Come il nome fa capire, si tratta di un sistema per dimostrare di essere degli umani giocando nientemeno che a DOOM . Sì, il gioco di id Software è stato infilato anche in un CAPTCHA. Ormai lo sappiamo che DOOM può girare ovunque grazie al codice praticamente perfetto scritto da John Carmack, ma questa ne è una prova ulteriore.

Difficoltà elevata

Come funziona Doom CAPTCHA? Facile. Andando sulla sua pagina ufficiale, troverete il gioco congelato. Le spiegazioni parlano chiaro: dovete uccidere almeno tre mostri, non importa quali. Si parte con il 100% di salute, 50 munizioni e niente corazza. Il livello di difficoltà è tarato decisamente verso l'alto, ma noi siamo riusciti a farcela con un paio di tentativi (alla fine basta uccidere tre nemici). Per giocare si usano le frecce direzionali e il pulsante spazio, rispettivamente per muoversi e per sparare.

Doom CAPTCHA

Se possiamo darvi un consiglio, avanzate lentamente rimanendo addosso alla parete di sinistra del corridoio iniziale e, quando appaiono i nemici, indietreggiate, per poi uccidere gli avversari dalla distanza.

Che dire? Difficile che qualche sito utilizzi Doom CAPTCHA come sistema di verifica, considerando che potrebbe bloccare più di qualche persona, però ci sembra un'idea a suo modo perfetta.

Per altre stranezze relative a DOOM, ricorda che può essere installato su di uno spazzolino elettrico, sul singolo tasto di una tastiera e su praticamente qualsiasi apparecchio dotato di schermo possa venirvi in mente.