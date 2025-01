Intel Core Ultra 9 285K: la CPU top di gamma adatta a tutti i giochi del momento

Il processore è dotato di grafica integrata Intel Xe-LPG con 4 Xe-core dedicati e di una NPU, presa in prestito direttamente dalla gamma Meteor Lake, che offre fino a 13 TOPS per le funzionalità dedicate all'intelligenza artificiale. Nel complesso il nuovo chip è in grado di generare fino a 36 TOPS complessivi, grazie al lavoro coordinato di CPU, GPU e NPU.

In questa sede vale la pena riassumere velocemente le caratteristiche di base: il chip Intel può contare su 24 core, 8 P-core e 16 E-core, e 24 thread, con una frequenza base di 3.7 GHz per i P-core e di 3.2 GHz per gli E-core, mentre la frequenza massima di boost può arrivare fino a 5.7 GHz . La nuova gerarchia della cache permette la condivisione di 36 MB di cache di terzo livello per tutti i core.

Il chip Intel è sembrato a suo agio con l'ultima fatica del team canadese, registrando una media di 165 FPS (1% LA fermo a 101 FPS) in 1440p e una media di 97 FPS (1% LA a 57 FPS) in 4K. Il frame rate è rimasto piuttosto costante ad entrambe le risoluzioni, senza offrire il fianco a cali improvvisi anche nei momenti più concitati. Veilguard è stato però uno dei giochi più energivori dal punto di vista del processore : nel corso della sessione di gioco Intel Core Ultra 9 285K ha toccato un consumo medio di 100 W e una temperatura di 58°C, segnando uno dei picchi massimi per tutti i giochi che abbiamo preso in analisi. I numeri appena messi in mostra sottolineano il buon lavoro svolto da Intel sotto il profilo dell'efficienza, a fronte di prestazioni reali di alto profilo.

Come accennato in apertura, per mettere alla prova l'Intel Core Ultra 9 285K abbiamo riprodotto condizioni di gioco reali, in relazione alla configurazione top di gamma a nostra disposizione. Nel caso specifico abbiamo utilizzato il profilo Ultra e, quando disponibile, "Oltre L'oblio" per tutti i parametri, con ray tracing attivo e alla risoluzione di 2560 x 1440 e 3840 x 2160 pixel con DLSS Qualità e Frame Generation.

Il quarto capitolo della saga Bioware ha fatto molto parlare di sé, non sempre con toni positivi. Tuttavia l'ultima iterazione di Dragon Age, sebbene figlia di uno sviluppo intergenerazionale, mette in campo soluzioni tecniche in grado di spremere a dovere le configurazioni hardware più avanzate.

Nel corso del tempo e a seguito di numerose patch, Starfield è comunque riuscito a mostrare i suoi pregi, soprattutto dal punto di vista grafico: il gioco supporta le più recenti tecnologie di super sampling, frame generation e al massimo delle sue capacità è in grado di mettere in mostra scenari mozzafiato, dando del filo da torcere anche alle configurazioni più quotate. Per testare l'Intel Core Ultra 9 285K abbiamo quindi utilizzato il preset Ultra con DLAA e Frame Generation di NVIDIA attivi, il tutto alle risoluzioni di 1440p e 4K.

Il kolossal sci-fi targato Bethesda è stato caricato della responsabilità di rilanciare la libreria di Xbox e di riscattare Microsoft sul fronte delle produzioni tripla A. Nonostante le roboanti promesse di Todd Howard, l'avventura spaziale non ha pienamente raggiunto il suo obiettivo, dividendo il pubblico e scatenando molte polemiche, soprattutto in virtù di un comparto tecnico non ritenuto al passo coi tempi.

Il titolo di Game Science non è però di facile gestione e per essere goduto al massimo dei dettagli richiede una configurazione di fascia alta, nonostante il supporto alle tecnologie di upscaling più recenti. Sebbene Wukong sia uno dei giochi "GPU bounded" per antonomasia, la presenza di un buon processore può fare la differenza, soprattutto a risoluzione più contenuta e nelle scene ad alto contenuto di fisica. Nel caso specifico abbiamo utilizzato il preset Cinema con ray tracing alto, impostando il DLSS sul profilo qualità e attivando il Frame Generation, ancora una volta alle risoluzioni di 1440p e 4K. L'avventura a suon di arti marziali è riuscita a far sudare anche la nostra build, che però ci ha regalato un'esperienza degna di nota su tutti i fronti . Il top di gamma Intel in abbinamento alla GPU NVIDIA è stato in grado di toccare la media di 96 FPS in 1440p (con 1% a 67) e di 60 FPS tondi tondi in 4K (con 1% a 44 FPS), il tutto con un carico sul processore del 17%, un consumo medio di 50 W ed una temperatura media di appena 44°C.

Il nostro PC ha toccato una media di 142 FPS in 1440p (1% 46 FPS) e di 101 FPS in 4K (1% 44 FPS), con un corposo contributo del processore Intel Core Ultra 9 285K che è stato impegnato con una media del 45%. L'asprezza dell'engine e l'ottimizzazione non certo cristallina non hanno spaventato la nostra configurazione, che ci ha permesso di "sopravvivere" tra radiazioni e mutanti senza alcun calo di framerate o artefatti. L'impegno della CPU emerge dal consumo medio più alto rispetto a tutti gli altri giochi analizzati , con ben 110 W e una temperatura comunque contenuta di 53°C. S.T.A.L.K.E.R. 2 è probabilmente il titolo che ha messo maggiormente in evidenza le capacità dell'ammiraglia Intel ad alte risoluzioni, andando a colmare le lacune provocate da un'ottimizzazione ancora da rifinire.

Chiudiamo le nostre prove su strada con uno dei giochi di ruolo più importanti degli ultimi anni, nonché ultima iterazione della saga più amata da chi scrive. La perla di Larian Studios si è contraddistinta per una scrittura eccezionale e per un comparto tecnico di livello altrettanto alto, trasformando un genere piuttosto di nicchia in un vero e proprio fenomeno del gaming mondiale.

Gaming e non solo

Come abbiamo più volte sottolineato in sede di recensione, Intel Core Ultra 9 285K rappresenta la massima espressione della nuova filosofia del team blu, che mira a coniugare potenza ed efficienza in una soluzione attenta tanto alle prestazioni che ai consumi. Come dimostrano i numeri che abbiamo appena sciorinato, in condizioni reali di gioco, l'ammiraglia Intel si mette in mostra come un processore da gaming dotato di tutti i crismi.

Le capacità del top di gamma dell'azienda di Santa Clara non si esauriscono però con le performance di gioco. L'architettura di Intel dà il suo massimo negli scenari multi-thread: nel corso dei nostri test abbiamo provato a stressare la CPU con operazioni legate alla creazione di contenuti, come streaming e cattura video, che non hanno inciso in maniera statisticamente rilevante sul frame rate, conservando sostanzialmente le prestazioni "originali".

In un mercato in continua evoluzione, che ha visto il recente arrivo della nuova GPU Battlemage (la nostra recensione di Intel Arc B580 è qui) e che nei prossimi giorni sarà caratterizzato dal lancio dei nuovi chip grafici targati NVIDIA e AMD, il top di gamma Intel e i processori Arrow Lake potrebbero svelare tutto il loro potenziale. Noi, come sempre, non mancheremo di tenervi aggiornati.