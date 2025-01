Nintendo Switch 2 potrebbe avere un sistema di upscaling integrato simile a DLSS, secondo un brevetto

Un nuovo brevetto registrato da Nintendo ed emerso dall'ufficio preposto negli USA sembra riferirsi a una tecnologia di upscaling integrata forse in Nintendo Switch 2, che potrebbe risultare simile all'ottimo NVIDIA DLSS.

Il brevetto riguarda "sistemi e metodi per la conversione di immagini mediante machine learning", una definizione che risulta simile a quella usata per la tecnologia DLSS di NVIDIA e al sistema PSSR di PlayStation. Il testo del brevetto è piuttosto tecnico e, come al solito, non scende molto nei dettagli, inoltre bisogna considerare che non è detto che corrisponda a qualcosa che verrà effettivamente lanciato.

Il brevetto risulta registrato a luglio del 2023, tempistica che rientrerebbe nei lavori in corso su Nintendo Switch 2 e potrebbe dunque riguardare una caratteristica integrata nella nuova console della casa di Kyoto.