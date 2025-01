L'emulazione nativa di PlayStation 3 su PlayStation 5 pare che stia per arrivare

Buone notizie per chi è in attesa che l'emulazione nativa dei giochi per PlayStation 3 arrivi su PlayStation 5, perché pare che sia in via di sviluppo, con una compagnia che starebbe già lavorando ai primi prototipi.

Se ne starebbe occupando Implicit Conversions, lo studio cui già dobbiamo l'emulazione di PlayStation 1 su PlayStation 5, come mostra una roadmap pubblicata sul suo sito ufficiale, in cui si parla dell'argomento, citando esplicitamente l'avvio della creazione di un pacchetto per Syrup, quello che possiamo considerare il motore dell'emulazione del mondo PlayStation su PlayStation. Difficile dire a che punto siano i lavori. L'etichetta "Dreaming about" fa pensare a qualcosa di appena avviato, ma non è detto che sia così.