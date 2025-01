Marvel Rivals potrebbe presto ricevere un intero gruppo di celebri super-eroi

Vista la sua natura di cross-over tra i tantissimi personaggi della casa editrice, anche Marvel Rivals è protagonista di speculazioni e leak sui componenti del roster, che vengono aggiunti a cadenza regolare dagli sviluppatori e potrebbero presto comprendere anche un intero gruppo di celebri super-eroi della tradizione Marvel.

Secondo un leak proveniente dalla Cina, NetEase sarebbe in procinto di aggiungere i Fantastic 4 al roster di combattenti selezionabili, dunque ampliando in un colpo solo il catalogo di altri 4 personaggi storici: Mister Fantastic, Invisible Woman, Human Torch e The Thing.

Il lancio dovrebbe anche essere vicino: secondo il leak, l'aggiunta dei Fantastici 4 dovrebbe avvenire la prossima settimana, più precisamente il 10 gennaio 2025 su tutte le piattaforme.