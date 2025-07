Marvel Rivals accoglie Blade come nuovo personaggio, presentato con un trailer

NetEase ha annunciato le prossime novità in arrivo per Marvel Rivals, tra le quali spicca l'aggiunta di Blade come personaggio giocabile, presentato con un trailer che ne mostra le caratteristiche all'interno del roster del gioco d'azione.

Blade ha uno stile di combattimento basato in gran parte sull'utilizzo della sua caratteristica spada, in grado di tagliare i nemici con estrema velocità e agilità, ma è anche in grado di utilizzare un letale fucile a pompa che risulta ideale per gli scontri a medio raggio, dove la spada magari arriva con più difficoltà.

La sua abilità finale prevede l'estrazione della Spada di Dracula, in grado di infliggere danni tremendi ai nemici che capitano nel suo raggio d'azione, come apoteosi del combattimento con lama bianca a carattere vampiresco.