He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction annunciato per PC, PS5, Xbox e Switch

Il gioco sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam. Il gioco sarà disponibile durante il corso del 2026 . Nel frattempo qui sotto trovate il trailer che ha accompagnato l'annuncio.

I primi dettagli su Dragon Pearl of Destruction

Realizzato da Bitmap Bureau (autori di Terminator 2D: No Fate e Final Vendetta), Dragon Pearl of Destruction è un brawler 2D a scorrimento laterale con combattimenti frenetici e che ricordano le care vecchie sale giochi, non che un omaggio al cartone animato originale.

Potremo vestire i panni degli eroi di Eternia, tra cui He-Man, Teela e Man-At-Arms, per affrontare Skeletor ed Evil-Lyn e impedire che il regno sprofondi nell'oscurità. Il gioco offre più di 12 livelli pieni d'azione, dove ogni personaggio ha mosse, abilità e potenziamenti unici.

"È una lettera d'amore per chi è cresciuto con He-Man, che unisce l'estetica nostalgica a un gameplay moderno e frenetico", ha detto Erika Winterholler, a capo della divisione Digital Games di Mattlel. "Il nostro obiettivo è rendere omaggio all'eredità del franchise, presentandolo al tempo stesso a una nuova generazione di giocatori. Il team di Limited Run Games condivide questa passione, e speriamo che il gioco riesca a coinvolgere sia i fan di lunga data che i nuovi arrivati."