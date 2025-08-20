InZOI si espande con il DLC gratis Island Getaway, ora disponibile su Steam e Mac App Store

Da ora è possibile riscattare l'espansione sia su Steam che su Mac App Store . Inoltre, al momento il gioco è disponibile con uno sconto del 20% su entrambi i negozi digitali, portando il prezzo da 39,99 euro a 31,99 euro. Qui sotto trovate il trailer di annuncio, che mostra scorci paradisiaci, nuove attività e una varietà di ambientazioni che promettono di ampliare sensibilmente il mondo di gioco.

Una spensierata vacanza ricca di attività

Island Getaway offre un'esperienza più rilassata rispetto alla simulazione urbana del gioco base. Le tre isole che compongono la mappa introducono ambientazioni e attività diverse: dalla vita agricola e artigianale sull'isola principale, al lusso e al divertimento del resort, fino all'esplorazione misteriosa dell'isola deserta.

Inoltre, il gameplay si arricchisce con nuove meccaniche come la raccolta di risorse, la pesca, il crafting, lo snorkeling e minigiochi originali, tra cui corse di tartarughe robotiche e feste in piscina, il meteo dinamico e gli eventi settimanali aggiungono varietà e sfide, mentre le Monete Resort permettono di ottenere ricompense esclusive rendendo Island Getaway una tappa imperdibile per tutti gli appassionati di inZOI.