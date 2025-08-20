0

Il mouse Razer DeathAdder V3 HyperSpeed è su Amazon al prezzo minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il mouse Razer DeathAdder V3 HyperSpeed al prezzo più basso di sempre, permettendovi di risparmiare fino al 25%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/08/2025
Mouse Razer DeathAdder V3 HyperSpeed

Su Amazon è disponibile il mouse Razer DeathAdder V3 HyperSpeed a 89,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 107,38 € e il prezzo consigliato di 119,99 €, permettendovi di risparmiare fino al 25%. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli in merito affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del mouse Razer DeathAdder V3 HyperSpeed

Questo mouse, proposto nella colorazione nera, ha un design davvero leggero e pesa 55 g. Presenta inoltre un rivestimento soft-touch per ottimizzare ulteriormente la forma del mouse e garantire il massimo comfort anche dopo lunghe sessioni di studio, gioco o lavoro. Inoltre, essendo un mouse wireless, il prodotto offre fino a 100 ore di autonomia. Per ricaricarlo basterà utilizzare il cavo USB-C.

Mouse Razer DeathAdder V3 HyperSpeed
Mouse Razer DeathAdder V3 HyperSpeed

Il mouse è compatibile anche con l'adattatore wireless Razer HyperPolling per una frequenza di campionamento di 8000 Hz. Il sensore ottico Razer Focus X 26K garantisce invece la massima affidabilità, con una precisione di risoluzione del 99,4% e 26K DPI.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il mouse Razer DeathAdder V3 HyperSpeed è su Amazon al prezzo minimo storico