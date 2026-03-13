Il controller Luna wireless di Amazon è in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera sono in saldo alcuni dei prodotti marchiati Amazon. Tra questi troviamo l'ottimo controller wireless Luna, ora disponibile con uno sconto del 36%. Se siete interessati potrete raggiungere la pagina della promozione a questo indirizzo oppure cliccando sul box sottostante.

Il controller è in saldo a 44,99 euro, con un risparmio di 25 euro rispetto al prezzo consigliato di 69,99 euro. Ovviamente il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con possibilità di reso entro 30 giorni dalla consegna. Volendo è possibile acquistare il controller in bundle con Fire Stick TV e risparmiare ulteriormente sul totale.