Il controller Luna wireless di Amazon è in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera sono in saldo alcuni dei prodotti marchiati Amazon. Tra questi troviamo l'ottimo controller wireless Luna, ora disponibile con uno sconto del 36%. Se siete interessati potrete raggiungere la pagina della promozione a questo indirizzo oppure cliccando sul box sottostante.
Il controller è in saldo a 44,99 euro, con un risparmio di 25 euro rispetto al prezzo consigliato di 69,99 euro. Ovviamente il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con possibilità di reso entro 30 giorni dalla consegna. Volendo è possibile acquistare il controller in bundle con Fire Stick TV e risparmiare ulteriormente sul totale.
Le caratteristiche del controller
Il controller wireless Luna di Amazon è progettato per offrire un'esperienza di gioco fluida e immediata, pensato in particolare per il cloud gaming tramite il servizio Amazon Luna ma compatibile anche con PC, Fire TV e dispositivi mobili.
Il controller utilizza la tecnologia Luna Controller Cloud Direct, che si collega direttamente ai server Amazon per ridurre la latenza rispetto al Bluetooth tradizionale, garantendo comandi più reattivi nei giochi in streaming. La forma ricorda quella dei controller moderni, con impugnatura ergonomica, levette analogiche precise, grilletti sensibili e un layout familiare per chi proviene da Xbox o PC.
Supporta inoltre la connessione multipiattaforma, il passaggio rapido tra dispositivi e l'integrazione con Alexa. Grazie alla combinazione di comfort, bassa latenza e versatilità, il Luna Controller rappresenta una soluzione pratica per chi vuole giocare su più schermi senza complicazioni.