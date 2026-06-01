Nintendo Switch 2 + Mario Kart World torna in sconto su AliExpress con tanti coupon

La console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World è nuovamente su AliExpress a 443,02 €, ma con i codici SSIT50 o ITSS50 potrai risparmiare altri 50 €. Non è tutto, perché sono disponibili i PayPal discount: in questo caso risparmierai altri 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal primo al 10 giugno fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi, e non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.