Nintendo Switch 2 + Mario Kart World torna in sconto su AliExpress con tanti coupon

La console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World è nuovamente su AliExpress a 443,02 €, ma con i codici SSIT50 o ITSS50 potrai risparmiare altri 50 €. Non è tutto, perché sono disponibili i PayPal discount: in questo caso risparmierai altri 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
Le offerte sono valide dal primo al 10 giugno fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi, e non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Console Switch 2 in sconto
Si tratta della console di nuova generazione con display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz. Presenta miglioramenti su ogni fronte, dalla stabilità potenziata in modalità TV a caricamenti più rapidi. I nuovi Joy-Con magnetici offrono anche una precisione superiore, oltre a una connessione più solida, mentre il design complessivo garantisce maggiore comfort e durata.
Ricordiamo che la console aumenterà di prezzo da settembre e costerà 499,99 €, rispetto ai 469,99 € precedenti. Questa potrebbe essere l'occasione perfetta per approfittarne, grazie ai coupon che ti permetteranno di risparmiare ulteriormente e spendere ancora meno.
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