1

Nintendo Switch 2 è in sconto su AliExpress per la "Giornata delle Spedizioni Locali"

Tra le offerte di AliExpress troviamo la console Nintendo Switch 2 a prezzo scontato. Utilizzando i nostri coupon potrai risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   01/08/2026
Nintendo Switch 2

In occasione della Giornata delle Spedizioni Locali, su AliExpress è attualmente disponibile la console Nintendo Switch 2 (versione europea) a 443,87 €, ma con il codice ITSC45 potrai risparmiare altri 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide da oggi 1° agosto, ma ti suggeriamo di approfittarne quanto prima: il prodotto potrebbe non essere più disponibile e i coupon potrebbero finire presto. La Giornata delle Spedizioni Locali propone sconti fino al 60% e, soprattutto, garantisce spedizioni veloci e zero dazi extra. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Gameplay ancora più coinvolgenti

Nintendo Switch 2 offre diversi miglioramenti per garantirti un'esperienza di gioco ancora più godibile, a partire da display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz. Tra i miglioramenti troviamo una stabilità potenziata in modalità TV, nonché caricamenti più rapidi.

Le nuove offerte AliExpress sono arrivate: riscatta i coupon prima che finiscano Le nuove offerte AliExpress sono arrivate: riscatta i coupon prima che finiscano

A contribuire sono i nuovi Joy-Con magnetici che offrono una precisione superiore, oltre a una connessione più solida, mentre il design complessivo garantisce maggiore comfort e durata. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

#Sconti
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Nintendo Switch 2 è in sconto su AliExpress per la "Giornata delle Spedizioni Locali"