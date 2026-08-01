Nintendo Switch 2 è in sconto su AliExpress per la "Giornata delle Spedizioni Locali"

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Gameplay ancora più coinvolgenti
Nintendo Switch 2 offre diversi miglioramenti per garantirti un'esperienza di gioco ancora più godibile, a partire da display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz. Tra i miglioramenti troviamo una stabilità potenziata in modalità TV, nonché caricamenti più rapidi.
A contribuire sono i nuovi Joy-Con magnetici che offrono una precisione superiore, oltre a una connessione più solida, mentre il design complessivo garantisce maggiore comfort e durata. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.