Dragon's Dogma 2 Dark Arisen aggiungerà la modalità Difficile e i 60 FPS con un aggiornamento

Le parole di Capcom

Il Director Kinoshita ha dichiarato: "Sia Forsaken Dominion che Lost Rites sono contenuti di espansione, quindi li abbiamo progettati per offrire battaglie con un senso di tensione e di sfida ancora maggiore rispetto al gioco principale. Siamo consapevoli che all'interno della community c'è una varietà davvero ampia nel livello dei giocatori, quindi, tenendo a mente questo aspetto, stiamo regolando il bilanciamento affinché tutti possano godersi l'esperienza: sia chi ha appena iniziato la propria avventura, sia chi sta ancora progredendo nella storia, sia chi ha già completato il gioco più volte. Inoltre, stiamo lavorando a una Modalità Difficile che offrirà una sfida appagante per i giocatori esperti le cui statistiche hanno raggiunto, o stanno sfiorando, il livello massimo."

Il produttore Oyama ha quindi aggiunto: "Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti relativi ai dettagli della Modalità Difficile e alla sua finestra di lancio."

Kinoshita ha poi chiuso dichiarando: "Aggiungo che, anche in Modalità Normale, la difficoltà aumenta gradualmente a mano a mano che i giocatori avanzano nei contenuti dell'espansione, rendendo gli scontri con i nemici sempre più impegnativi lungo il cammino. Una volta raggiunte le fasi intermedie e avanzate, abbiamo bilanciato l'esperienza in modo che anche chi ha già raggiunto il cap delle statistiche possa comunque trovare un livello di sfida significativo."

Inoltre, è stato confermato che ci saranno nuove missioni secondarie a Norgan, slot di salvataggio aggiuntivi e un'ottimizzazione delle prestazioni (60 FPS in modalità Prestazioni su PS5 e Xbox Series X) con un aggiornamento. Anche i requisiti PC consigliati saranno aggiornati.

Il director di Dragon's Dogma 2: Dark Arisen ha svelato anche quante ore dura la grossa espansione.