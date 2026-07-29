Preordina Dragon's Dogma II - Dark Arisen per PS5 con nuove storie, armi e abilità

Su Amazon è attualmente disponibile in preordine Dragon's Dogma II - Dark Arisen per PS5 a 50,99 €. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, tenendo a mente che l'uscita ufficiale è prevista per il 9 ottobre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Nuovi contenuti
Questa espansione introduce Dominio Desolato, con una nuova storia di distruzione in cui dovrai unire le forze con Eir e svelare i segreti dell'immortale Drago Caduto. Potrai inoltre affrontare 12 nuove sfide nei dungeon, che tu voglia mettere alla prova le tue abilità o conquistare tesori di grande valore. Non mancano diverse opzioni di personalizzazione, come nuove acconciature e tatuaggi per personalizzare il tuo Arisen.
Il team introdurrà anche il sistema di transmog, per personalizzare l'aspetto dell'equipaggiamento mantenendone le statistiche. Puoi scoprire ulteriori informazioni sull'espansione in questo articolo, in particolare sulla sua durata. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.